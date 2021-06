La variante delta plus ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la variante más contagiosa de la Covid, por lo que su transmisión es mucho más rápida.

Hasta el momento, en México se han detectado más de 200 casos positivos a la variante delta de acuerdo con GISAID, detectándose la mayoría de casos en la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California Sur y Sinaloa.

Además, en menor medida se han reportado casos en Yucatán, Michoacán, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo y Puebla.

Esta variante ha hecho que ciudades como Sidney, en Australia entren en un periodo de cuarentena total por la alza de casos a pesar de las restricciones que existen en dicho país.

Los primeros casos detectados de esta variante datan desde octubre de 2020 en la India, de acuerdo con la OMS.

La cepa de origen indio ha demostrado una mayor propagación e índice de contagio a las demás variantes.

Esta nueva cepa de coronavirus se detectó por primera vez en octubre del 2020, aunque fue en marzo de 2021 cuando la cantidad de casos detectados fue en aumento exponencialmente.

De acuerdo con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, la variante delta se esparce con mucha facilidad, por lo cual cada vez se detectan casos en más países:

Actualmente, la OMS tiene cuatro variantes dentro de su lista de mayor interés: la variante alpha (con origen en Reino Unido), la variante beta (con origen en Sudáfrica), la variante gamma (con origen en Brasil).

Sin embargo, se han identificado más de 10 variantes en diferentes partes del mundo, aunque no se encuentran en un monitoreo tan intenso como las otras 4 al tener menor índice de contagio.

"Delta [variant] is the most transmissible of the #COVID19 variants identified so far, has been identified in at least 85 countries, and is spreading rapidly among unvaccinated populations"-@DrTedros https://t.co/HQFrixFVOi

