Estados Unidos es uno de los 93 países en el mundo que piden a los ciudadanos mexicanos una visa para entrar a su territorio, ya sea por turismo, negocios o inclusive al hacer escala en uno de sus aeropuertos.

En México existen 10 oficinas consulares de Estados Unidos en las cuales puedes realizar el trámite de solicitud de visa, las cuales se ubican en

Para acceder con motivos turísticos a Estados Unidos necesitarás tramitar una visa "B-2".

Con esta visa podrás visitar el territorio estadounidense, visitar amigos o familiares, recibir tratamiento médico, participar en eventos musicales o deportivos amateurs.

Sin embargo, con esta visa no podrás trabajar, realizar negocios, inscribirte para realizar estudios o quedarse a vivir definitivamente.

Estos son los pasos que debes seguir para obtener una visa americana de turista:

Para solicitar una cita para la entrevista en la embajada o consulado deberás agendarla a través del sitio web del Departamento de Estado de la Unión Americana.

Además, durante la entrevista puedes llevar documentación adicional que respalde tu intención de no quedarte en Estados Unidos:

El costo por tramitar o renovar una visa de turista es de 160 dólares, aunque el pago se hace en su equivalente en pesos mexicanos al día de pago.

El pago se hace en cualquier sucursal de Scotiabank o CitiBanamex.

Es importante que conserves el comprobante de pago, para poder realizar alguna aclaración en la acreditación del pago.

Llega antes de la hora en la cual está agendada tu cita, pues el protocolo de acceso a la embajada suele tomar entre 15 y 20 minutos dependiendo de la afluencia de personas.

No podrás acceder a la embajada con mochilas, lentes de sol o aparatos electrónicos como celulares o tabletas.

Te recomendamos que alguien te acompañe y espere fuera con estos artículos o que ocupes el servicio de paquetería disponible en negocios alrededor de la embajada.

Finalmente, te recomendamos responder clara y específicamente las preguntas que se te realicen, estas pueden referirse a tus planes de viaje, si has estado en Estados Unidos anteriormente o información sobre tu vida en México.

In response to COVID-19, the U.S. Embassy in Mexico City and all U.S. consulates in Mexico will suspend routine consular services (including visas and citizenship services) starting March 18, 2020, and until further notice. Visit https://t.co/nKdJs55gAl for more information.

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 16, 2020