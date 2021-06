Si el día de la elección te encuentras fuera de la sección electoral correspondiente a tu domicilio, puedes votar en casillas especiales, únicamente por los cargos de Diputaciones federales.

Dependiendo de tu ubicación, podrás hacerlo de la siguiente manera:

* Si te ubicas en otra sección pero en el mismo Distrito, puedes votar por diputaciones federales de Mayoría Relativa y Representación Proporcional.

* Si te ubicas otro Distrito pero en la misma Entidad, puedes votar por diputados federales por el principio de Representación Proporcional.

* Si te ubicas en otra Entidad pero en la misma Circunscripción, podrás votar por el principio de Representación Proporcional.

¿Qué es una circunscripción?

Las circunscripciones son áreas geográficas integradas por varias entidades federativas, mediante las cuales son electos las y los diputados federales por el principio de representación proporcional.

Si estás fuera de tu estado, podrás votar en Puebla solo si tu credencial de elector tiene dirección en los siguientes entidades: Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Los votos acumulados en cada una de las circunscripciones determinan la selección de las 200 diputaciones por representación proporcional, 40 por cada una de ellas, obtenidas de una lista de candidatos registrado por partido político.

Estos diputados y diputadas sumados a los 300 electos de manera directa en el distrito electoral, forman el total de 500 miembros de la Cámara de Diputados federal.

¿Dónde hay casillas especiales en Puebla?

El estado de Puebla tiene 39 casillas especiales; la mayoría fueron instaladas en la capital.

La dirección de las casillas puede consultarse en la página: ubicatucasilla.ine.mx.

En la casilla, al no haber una lista nominal, los funcionarios solo revisarán que la credencial no esté marcada por la votación del día, no tener reportes de haber sido duplicada o tener reporte por robo.

