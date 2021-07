Entre las actividades del Complejo Cultural Universitario (CCU) para la semana del 12 al 18 de junio se encuentran baile, cine, y más, así como permaneces abiertas las inscripciones para sus cursos de verano.

En ese sentido, el CCU presentó las siguientes actividades.

Ciclo de cine estreno

Todo en juego

Año: 2020. País: México. Director: Alfredo Marron. Duración: 85 min.

Ismael, un joven de 12 años que vive en la costa de Oaxaca, sueña con jugar béisbol pero el asma se lo impide. Vive enamorado de Laura, una chica del pueblo. Una noche, intentando acercarse a ella, Ismael es testigo de un crimen y este evento lo forzará a crecer y enfrentar sus miedos.

Fecha: 15 al 18 de julio de 2020.

Hora: 17:00 y 19:00 h.

Lugar: Salas de cine del CCU BUAP.

Costo: $40 pesos. Boletos en taquillas del CCU BUAP y a través de SuperBoletos (con costo adicional por cargos de servicio)

CCU en casa

Las transmisiones son a través de www.Facebook.com/CCUBUAP

Aniversario en tiempos de pandemia

Celebra la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU su 12° Aniversario

Día: Jueves 15 de julio de 2021

Hora: 19:00 h.

Del hecho folclórico a la recreación escénica: prácticas, metodologías y creaciones

Con la dinámica de una mesa redonda el Ballet Folklórico BUAP CCU invita a distinguidos maestros de la danza folklórica mexicana a exponer sus procesos de trabajo.

Día: Viernes 16 de julio de 2021

Hora: 18:00 h.

Cursos

El Parque del Ajedrez del Complejo Cultural Universitario invita a los niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 años a participar en diversas actividades este verano, las cuales se impartirán en línea.

El costo es de $1,200 pesos por curso. No incluye materiales. Solicite al correo electrónico: [email protected] los datos bancarios para realizar su pago y ficha de registro la cual deberá llenar, y enviar posteriormente junto con el comprobante de pago (captura del movimiento bancario o comprobante de pago escaneado OBLIGATORIO) al mismo correo. De no contar con estos requisitos, no se llevará a cabo la formalización del mismo.

ExpresArte a través del teatro

Actividades: Elaboración de máscaras, Producción escénica (creación, diseño y realización de un proyecto teatral) y Actuación.

Dirigido a un público de 13 a 15 años de edad.

ExpresArte en línea 2021

Actividades: Artes Plásticas: modelado, dibujo y pintura, Manualidades y Animación digital.

Dirigido a un público de 9 a 12 años de edad.

ExpresArte en línea 2021

Actividades: Artes Plásticas: modelado, dibujo y pintura, Baile Kids y Manualidades.

Dirigido a un público de 6 a 8 años de edad.

Inscripciones: a partir de esta publicación hasta el 16 de julio de 2021, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.

Duración del curso: 19 de julio al 13 de agosto de 2021, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.

Lugar: Modalidad en línea.

