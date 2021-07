Por segunda edición, los Juegos Olímpicos cuentan con un grupo de atletas que forman el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados.

Como su nombre lo indica, los atletas son personas forzadas a abandonar su país de origen y cuentan con el estatus de refugiados en otra nación. El estatus es confirmado por la ONU.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 10 atletas formaron parte del primer equipo de refugiados en la historia, aunque ninguno pudo pelear por una medalla.

Para Tokio 2020, la delegación casi se triplicó en tamaño, pues 29 atletas originarios de 11 países se encuentran compitiendo en la justa olímpica.

Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos, Yusra Mardini originaria de Siria y Tachlowini Gabriyesos, nacido en Eritrea fueron los abanderados de la delegación de atletas refugiados.

Alemania es el país donde residen la mayoría de estos deportistas refugiados, pues 7 atletas se desarrollan profesionalmente en este país.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el mundo existen 92 millones de personas que han sido desplazadas de sus países de origen.

Sin embargo apenas 26 millones (28.2 por ciento) cuenta con un estatus de refugiado en otro país.

Yusra Mardini nació en Damasco, Siria en 1998. Hasta 2015 representó a su país en diferentes competiciones internacionales de natación, pero tuvo que huir de Siria pues su casa fue destruida en la Guerra Civil Siria.

En su huida de Siria, Mardini fue acompañada por su hermana. Atravesaron el Líbano y Turquía, pero en su camino a Grecia, el bote en el cual viajaban con otros 16 sirios en búsqueda de refugio, dejó de funcionar el motor y comenzó a hundirse.

Yusra y dos personas más tuvieron que bajar del bote a las aguas del Mar Egeo para impulsar la barca y llegar a tierras griegas. Actualmente vive en Berlín, Alemania donde entrena en la alberca donde se realizaron las competencias de los Juegos Olímpicos de 1936.

En su participación en Tokio, Mardini terminó en la 33ª posición en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1 minuto 6.78 segundos.

El otro abanderado del equipo de refugiados, Tachlowini Gabriyesos, también tuvo que superar adversidades al salir de su natal Eritrea, uno de los países más pobres del mundo.

Tachlowini abandonó su país de origen a los 12 años de edad por la inseguridad en la que se vivía. Junto a un amigo suyo, atravesó Etiopía, Sudán y Egipto para posteriormente atravesar el desierto de Sinaí para llegar a Israel, donde reside hoy en día.

El próximo sábado 7 de agosto a las 5 de la tarde Gabriyesos participará en la maratón, competencia en la que busca obtener un tiempo de 2 horas 10 minutos, el cual le permitiría pelear las primeras posiciones.

Únicamente un atleta de la delegación de refugiados nació en América Latina, Eldric Sella Rodríguez. Atleta nacido en Venezuela y que radica actualmente en Trinidad y Tobago.

Eldric participó en box, dentro de la categoría con peso menor de 75 kilogramos y fue eliminado en los dieciseisavos de final.

For the second time in its history, the Olympic Games welcome the IOC Refugee Olympic Team!❤️

Leading the delegation into the stadium are the flagbearers, swimmer @YusraMardini and marathon runner Tachlowini Gabriyesos.#StrongerTogether #OpeningCeremony #EoR @RefugeesOlympic pic.twitter.com/ftVl2Kzd4H

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021