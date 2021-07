Este fin de semana vuelve la acción de la Fórmula 1 al circuito de Silverstone en Inglaterra para correr la décima fecha de la temporada 2021.

Sin embargo, este no será un fin de semana común en Inglaterra, pues por primera vez se utilizará el formato de clasificación sprint para definir la parrilla de inicio del domingo.

La clasificación sprint del gran premio de Gran Bretaña será una carrera a 17 vueltas sin paradas de pits obligatorias y se realizará el sábado.

El orden de finalización en la clasificación sprint asignará los lugares de salida para la carrera del domingo y dará 3 puntos al primer lugar, 2 al segundo y 1 al tercero.

La clasificación tendrá una duración aproximada de 30 minutos en los cuales los equipos y pilotos deberán ponderar ser agresivos en la búsqueda de puntos o conseguir una buena posición de salida para el domingo.

¿Pero, en qué orden saldrán a la clasificación sprint?

La clasificación que tradicionalmente se celebraba en sábado, ahora se llevará a cabo el viernes bajo el mismo formato con tres sesiones de calificación.

El formato de clasificación sprint aún se encuentra en fase de pruebas y está contemplada su aparición en los Grandes Premios de Italia y Brasil este mismo año.

La Fórmula 1 busca brindar a través de las clasificaciones sprint un mayor espectáculo para los aficionados que no ven las carreras completas actualmente.

El piloto mexicano busca este fin de semana obtener su tercer podio de la temporada en el circuito de Silverstone, circuito en el cual su mejor resultado es una sexta posición.

Esta será la primera carrera de Checo' en Silverstone desde 2019 cuando terminó en la decimoséptima posición todavía con Racing Point.

Ya en el circuito, 'Checo' mencionó este jueves en conferencia de prensa que ha dejado en el pasado los incidentes de carrera que tuvo en el Gran Premio de Austria con Lando Norris y Charles Leclerc:

Pérez se ubica en el tercer lugar del mundial de pilotos a 46 puntos de Lewis Hamilton tras 9 carreras.

Este es el calendario de actividades para el Gran Premio de Gran Bretaña:

Viernes 16 de julio:

Sábado 17 de julio:

Domingo 18 de julio:

Todas las sesiones se pueden ver en vivo a través de F1 TV y Fox Action, las clasificaciones y las carreras están disponibles en Fox Sports 3.

¡Muy contento después de tanto tiempo de regresar a Silverstone!

El año pasado me la perdí por Covid, espero este año tengamos un mucho mejor GP 😀#BritishGP

Happy to return to Silverstone after missing last year race because of Covid. I hope this year we have a much better GP pic.twitter.com/eX8pls5zoh

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 15, 2021