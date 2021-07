La Selección Mexicana de Softbol participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos y lo hará con jugadoras que tienen doble nacionalidad, que en su mayoría son mexicoamericanas, aunque se trata de un equipo que se formó desde 2014.

La misma Federación Mexicana de Softbol se encargó de hacer visorias para formar el conjunto, poniendo como requisito que se presentaran jugadoras mexicanas nacidas en Estados Unidos, es decir mexicoamericanas, puesto que las seleccionadas desde entonces cuentan con experiencia en la estructura de softbol colegial de dicho país, a diferencia de territorio mexicano.

Es decir, el equipo se creó con esas condiciones a propósito y de entonces han participado en diversas competencias internacionales para representar a México.

Hasta este 21 de julio, el equipo está integrado por 15 jugadoras, de las cuales solo Stefanía Aradillas nació en territorio mexicano, aunque estudió en Estados Unidos y allí fue jugadora. Asimismo, ella es la única que habla español como primer idioma, junto a Sashel Palacios, originaria de California. Pero todas son hijas de padres mexicanos.

María del Carmen Alanís, vicepresidente de la Federación Mexicana de Softbol, asegura que el resto de las jugadoras tienen como segundo idioma el español, por lo que prefieren expresarse en inglés, por lo mismo, sus entrenamientos y charlas son en dicho idioma.

La vicepresidente reconoce que decidieron formar el equipo con mexicoamericanas debido a la existencia de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) y su nivel en el softbol.

" Hay que reconocer que en Estados Unidos se juega el mejor softbol y lo sabemos, ellas se estuvieron ‘scouteando’ y se les estaba llamando. Se seleccionaron a las mejores 15 jugadoras", mencionó a Medio Tiempo.

Por ejemplo, está en el equipo Nicole Mendes, quien nació en Texas y es jugadora de Oklahoma Softball, equipo que ha sido campeón nacional en 2000, 2013, 2016, 2017 y recientemente en 2021.

𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐣𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲.

There will be plenty of familiar faces in both dugouts this weekend but there's one constant: representing their heritage 🇲🇽#ChampionshipMindset 🤝 @TeamMexicoSB pic.twitter.com/nFOEJG6vbV

— Oklahoma Softball (@OU_Softball) March 19, 2021