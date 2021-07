Este domingo durante el GP de Austria, Sergio Pérez Mendoza correrá su Gran Premio número 200 en la máxima categoría del automovilismo.

'Checo' llegó a la Fórmula 1 en 2011 para manejar para la escudería suiza Sauber (actualmente bajo el nombre de Alfa Romeo) convirtiéndose en el primer mexicano en correr en la categoría desde que Héctor Rebaque lo hiciera en 1981.

Durante su paso en la Fórmula 1, 'Checo' ha conseguido subir al podio en 12 ocasiones. 7 veces como tercer lugar, 3 veces en el segundo lugar y 2 ocasiones como ganador de la carrera.

En sus 11 temporadas manejando un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo, Pérez Mendoza ha corrido con 5 escuderías diferentes: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

El 25 de marzo de 2012, 'Checo' dio muestra de su talento a pesar de ser muy joven en el circuito de Sepang, Malasia en una carrera que tuvo que ser suspendida a las 9 vueltas de haber iniciado por lluvia intensa.

Durante las últimas 15 vueltas de la carrera, Sergio rodaba en la segunda posición y estaba recortando tiempo al Ferrari de Fernando Alonso y el rebase por la victoria parecía inminente.

Sin embargo, a seis vueltas del final el piloto jalisciense tomó mal una curva, salió de la pista y se alejó de Alonso, sin embargo logró su primer podio y los rumores que lo vinculaban con Ferrari se incrementaron, sin embargo esto no sucedió.

Durante su carrera, 'Checo' ha terminado en el podio en 9 diferentes circuitos, repitiendo únicamente en Baréin y Azerbaiyán.

A lo largo de su carrera, Pérez se ha identificado por ser un piloto que sabe conservar al máximo los neumáticos, virtud que le ha permitido sacar un mejor rendimiento a los monoplazas que ha manejado.

Pero las cosas buenas de su carrera no se remontan únicamente a rebases en pista, pues en 2018, Sergio tuvo que comenzar un proceso judicial contra la escudería Force India para poder salvarla.

Ese año, Vijay Mallya -dueño de la escudería- fue denunciado por fraude y lavado de dinero, lo cual dejó con complicaciones económicas al equipo con base en Silverstone, Reino Unido.

'Checo' fue la cara visible del movimiento judicial, con el cual el equipo fue puesto en administración (un procedimiento en el cual el gobierno toma control de la empresa y busca un posible comprador que pueda liquidar las deudas existentes).

El equipo fue comprado por Lawrence Stroll y renombrado "Racing Point", con lo cual lograron salvar los trabajos de más de 400 personas ligadas al equipo.

En 2019, y tras una espera de 190 carreras, Pérez consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en el circuito exterior de Baréin aprovechando los errores de Mercedes.

Apenas en la primera vuelta el piloto mexicano tuvo un contacto con Charles Leclerc, el cual lo obligó a entrar a pits y remar contra corriente siendo el último lugar de la carrera.

Vuelta tras vuelta, Pérez logró rebasar a todos los coches en la parrilla para que el himno mexicano se escuchara en un podio de Fórmula 1 por primera vez desde 1970.

Tras pasar un par de meses sin tener confirmada su continuidad al ser despedido de Racing Point, 'Checo' llegó a uno de los autos más competitivos de la parrilla con la escudería Red Bull.

En las primeras 8 carreras de la temporada 2021, Sergio ha tenido la regularidad que la escudería austriaca buscaba para el compañero de Max Verstappen para poder pelear el mundial ante Mercedes.

Nuevamente en Bakú, Sergio dio muestras de su gran talento al rodar en la segunda posición durante la mayor parte de la carrera, manteniendo a Lewis Hamilton detrás suyo.

Haber rodado en como segundo lugar le permitió heredar el primer lugar de su compañero Max Verstappen, quien abandonó debido a un neumático ponchado.

La constancia en sus resultados le ha permitido posicionarse como el tercer mejor piloto de la actual temporada además de mantener a Red Bull como líder del mundial de constructores.

Este jueves, en conferencia de prensa previo a la carrera, Pérez destacó como un gran hecho llegar a las 200 carreras y aseguró que buscará correr al menos 100 veces más:

El calendario de la Fórmula 1 continúa creciendo año con año, por lo que en caso de cumplirse el deseo de 'Checo' lo veríamos corriendo con un monoplaza hasta la temporada 2025.

¡Gracias a todos por todo su apoyo en cada una de las vueltas que he dado! ¡Llegar a 200 carreras este fin es especial para mi carrera!

Thanks to all for your support in each of every lap that I have done.

200 Races this weekend is very special!#AustrianGP#Checo200Races pic.twitter.com/IxXH4HY1ij

