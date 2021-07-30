Muchas personas se preguntan a dónde llevar los medicamentos caducados en Puebla, puesto que estos no deben de tirarse a la basura como se hace normalmente con desechos o desperdicios, por diferentes motivos pues pueden contaminar el medio ambiente o hay quienes los sacan de la basura para intentar venderlos.

De acuerdo a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration – FDA– ) de Estados Unidos, la mejor manera de deshacerse de medicamentos vencidos, no deseados o sin usar, es mediante alguna programa de recolección de estos mismos.

En ese sentido, el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (Singrem) creó desde 2010 el Programa de Recolección de Medicamentos Caducos, el cual se encuentra funcionando en Puebla en diversos sitios.

Los medicamentos son sometidos a procesos de trituración y más tarde enviados a incinerar por co-procesamiento en horno cementero, esto consiste en la destrucción térmica con ganancia energética, una vez que el material es calcinado, la energía contenida en el mismo es aprovechada por la Singrem, quien busca que los residuos recolectados sirvan como combustible alterno para los diferentes hornos”, explicó en 2014 el departamento de Regulación Sanitaria de las Farmacias Universitarias Alexander Fleming.

Pero, antes de llevar los medicamentos, es necesario saber que solo se pueden depositar en los contenedores:

  • Tabletas
  • Cápsulas
  • Grageas
  • Cremas
  • Polvos
  • Ampolletas
  • Jarabes
  • Ungüentos
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Según el programa de la Singrem, la recolección de medicamentos caducados en Puebla Capital, se hace en:

LUGAR CALLE Y NÚMERO COLONIA Municipio ESTADO
05 PONIENTE CALLE VERACRUZ 10501 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
16 DE SEPTIEMBRE 16 DE SEPTIEMBRE 6502 PUEBLA TEXTIL PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
18 PONIENTE 18PONIENTE 501 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
39 ORIENTE 24 SUR EXT. A, 3542 ASUNCION ALSESECA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA FRAGUA BLVD 5 DE MAYO 1, 312 HUEXOTITLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
7 SUR 7 SUR 4301 ALPHA 2 PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
AMALUCAN INDEPENDENCIA 173 CHAPULTEPEC PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
ANZURES 14 SUR EXT. B, 2543 ANALCO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
BLVD NORTE BLVD NORTE EXT. A Y B, 3619 NUEVA AURORA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
CENTRO 2 ORIENTE EXT.A, 15 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
CIRCUITO PROL 11 SUR 5102 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
GALAXIA BLVD ATEMPAN 9 AMALUCAN INFONAVIT PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
JUAREZ LA PAZ AV JUAREZ 2908 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA MARGARITA 38 SUR EXT. 81, 381 LA MARGARITA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA MARIA(REVOLUCION) 5 NORTE NO. 9408 111 REVOLUCION MEXICANA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA PAZ PROL REFORMA EXT. HI,3529 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA RECTA VIA VOLKSWAGEN EXT. A, B, 4502 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LAS TORRES BLVD VALSEQUILLO 7702 UNIVERSIDADES PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LORETO 27 DE SEPTIEMBRE 123 ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
MERCADO HIDALGO BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 1310 REVOLUCION MEXICANA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
PASEO BRAVO 1 1 NORTE EXT. A, 2 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
PROL 11 SUR 141 PONIENTE 1102 SAN BERNABE TEMOSTITLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
PROL 16 SEPT PROL 16 DE SEPTIEMBRE A, 13323 COLONIAS UNIDAS PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
SAN JOSE PROL 11 SUR B, 8301 CONCEPCION GUADALUPE PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
SAN PEDRO BLVD NORTE 1802 SAN ALEJANDRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
SANTIAGO 16 DE SEPTIEMBRE 5515 LAS PALMAS PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
XONACA 44 NORTE 92 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
ZARAGOZA 2A PRIV 5 DE MAYO 14 2 DE ABRIL PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
11 SUR 11SUR ESQ 49 PONIENTE 4901 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
16 DE SEPTIEMBRE 31 ORIENTE EXT. B, 1 CHULAVISTA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
25 ORIENTE 25 ORIENTE EXT1. 1401 ANALCO PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
31 PONIENTE 7 SUR 2911 CHULAVISTA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
AGUA AZUL 11 SUR 2306 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
ARBOLEDAS BLVD VALSEQUILLO 7931 ARBOLEDAS SAN IGNACIO PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
HIDALGO BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 1501 BOSQUES 5 DE FEBRERO PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
HOSPITAL UNIVERSITARIO 25 PONIENTE EXT. 1, 1107 SANTIAGO PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
HUEXOTITLA 16 DE SEPTIEMBRE EXT. 2, 4302 EL CARMEN HUEXOTITLA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
HUMBOLDT 26 NORTE 1203 HUMBOLDT NORTE PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
JUAREZ AV JUAREZ 2503 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
MARGARITA AV SAN BALTAZAR 3232 LA MARGARITA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
MAZARIK PLAZA MAZARIK ESQ BLVD ATLIXCAYOTL 1501 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
PILARES BLVD 24 SUR 2239 22 DE SEPTIEMBRE PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
SANTA FE BLVD ATLIXCAYOTL EXT. 108, INT. 4008 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
SUBURBIA BLVD AARON MERINO FERNANDEZ 4 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
ANIMAS 31 PONIENTE 2902 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMATODO)
AREA DE LA SALUD 13 SUR 2701 12 DE MAYO DE 1916 PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
BENITO JUAREZ BLVD 14 SUR 5101 SAN BALTAZAR PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
CAPU BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 2513 FRANCISCO VILLA PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
CD UNIVERSITARIA PROL RIO PAPAGAYO 6301 SAN MANUEL PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
CENTRO AV JUAN DE PALAFOX ESQ MENDOZA A 229 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
GUADALUPE HIDALGO 11 SUR 13316 GUADALUPE CENTRO PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
POPULAR 105 PONIENTE 712 LA POPULAR PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
FORJADORES AV FORJADORES 316 ESTRELLA DEL SUR PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
MAJESTIC CARR FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO 3507 LOC 22 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
SAN JERONIMO AV SAN JERONIMO A 10401 AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
GEOVILLAS AV ORION SUR 505 CHOLULA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
PUERTO PRINCIPE 14 ORIENTE 3601 AMERICA NORTE PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
LA HACIENDA RIO PAPAGAYO 5302 LA HACIENDA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
CENTRO 10 ORIENTE 4 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
LA PAZ AV JUAREZ 2713 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
LOS PINOS CORREGIDORA A 102 BARRIO DE SAN MIGUELITO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
CENTRO 16 NORTE 16 NORTE 211 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
VISTA HERMOSA 16 DE SEPTIEMBRE 6339 VISTA HERMOSA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
EL CARMEN 16 DE SEPTIEMBRE A Y B 1302 EL CARMEN PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
REVOLUCION MEXICANA PROLONGACION 5 NORTE 9406 LOC C,D,E REVOLUCION MEXICANA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
CENTRO PONIENTE 12 PONIENTE 115 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
CENTRO ORIENTE 6 ORIENTE B 16 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
AQUILES SERDAN PROL REFORMA B 3714 REFORMA SUR PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
MIGUEL HIDALGO 16 DE SEPTIEMBRE A 5 SAN ANTONIO ABAD PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
JARDINES DE SAN MANUEL CIRCUITO JUAN PABLO II 1404 JARDINES DE SAN MANUEL PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
VILLA SAN ALEJANDRO AV 15 DE MAYO B 3515 AZUMIATLA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
HOSPITALARIA 25 PONIENTE 1301 12 DE MAYO DE 1916 PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
POSADAS BLVD SAN FELIPE B 112 VILLA POSADAS PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
HUMBOLDT 14 ORIENTE 2222 HUMBOLDT NORTE PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
HUEXOTITLA BLVD 5 DE MAYO F 112 HUEXOTITLA PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
CENTRO PONIENTE 4 PONIENTE 107 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
CENTRO 5 NORTE 5 NORTE 1404 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
MIRADOR 14 SUR 6, 3902 AZCARATE PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
AMALUCAN AV DE LAS TORRES 5 AMALUCAN INFONAVIT PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
BUGAMBILIAS EBANO 55 EMILIANO ZAPATA PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
ZAVALETA CAMINO REAL A CHOLULA 520 ZAVALETA PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
PLAZA W BLVD ATLIXCAYOTL 3728 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
CUARTILLAS AV LA PEDRERA 2513 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
UNIVERSAL 5 NORTE C, 203 PUEBLA CENTRO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS)
PUEBLA 13 SUR 1701 SANTIAGO PUEBLA PUEBLA
(CARITAS)
PUEBLA I 13 SUR 2508 LOS VOLVANES PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
PUEBLA II 13 ORIENTE B 1614 AZCARATE PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
PUEBLA III 19 NORTE A 1002 BARRIO DE SAN MIGUEL PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
VILLA FRONTERA CAMINO A TLALTEPANGO 1, 10232 SAN APARICIO PUEBLA PUEBLA
(FARMA DROGUERIA MEDINA)
PUEBLA AV 20 ORIENTE 1002 SAN FRANCISCO PUEBLA PUEBLA
(CRUZ ROJA)
HOSPITAL GENERAL ZONA SUR ANTIGUO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO S/N AMPLIACION LOMAS DE CASTILLOTLA PUEBLA PUEBLA
(SSA)
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL BATÁN (PUEBLA) KM 7.5 CARRETERA A VALSEQUILLO KM 7.5 LOMAS DE SAN MIGUEL PUEBLA PUEBLA
(SSA)
UNIDAD DE ONCOLOGÍA (PUEBLA) ANTIGUO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO 11350 AGUA PUEBLA PUEBLA
(SSA)
HOSPITAL UPAEP – URGENCIAS AV 5 PONIENTE 715 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(CHRISTUS MUGUERZA)
IBEROAMERICANA BLVD DEL NIÑO POBLANO 2901 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(UNIVERSIDAD)
HOSPITALES (ANGELES) TORRE 1 PISO 1 AV KEPLER 2143 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(HOSPITAL)
MATRIZ 19 SUR 1702 LOC A BARRIO DE SANTIAGO PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS CERVANTES)
LA LUZ 2 ORIENTE 2207 LOS REMEDIOS PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO VIA ATLIXCAYOTL 2299 LOC A RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(F. U. A. FLEMMING)
PUEBLA CIRCUITO JUAN PABLO II 1720 EX HACIENDA LA NORIA PUEBLA PUEBLA
(SAM S CLUB)
CLINICA 2 9 ORIENTE 420 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(IMSS)
CLINICA 1 CALLE 11 SUR 1305 JARDINES DE SANTIAGO PUEBLA PUEBLA
(IMSS)
CLINICA 6 AV 15 DE MAYO S/N VALLE DORADO PUEBLA PUEBLA
(IMSS)
OFICINAS DE GOBIERNO 15 SUR 302 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(SECRETARIA DE SALUD)
MEDICO MARIA REINA SAN MANUEL RIO BRAVO 5730 JARDINES DE SAN MANUEL PUEBLA PUEBLA
(DISPENSARIO)
HOSPITAL PUEBLA PRIV. DE LAS RAMBLAS EXT. 4 DESARROLLO ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(HOSPITAL)
PUEBLA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ ZACAPOAXTLA 6716 LOMAS DEL SUR PUEBLA PUEBLA
(DYALIX INTERNACIONAL SA DE CV)
FARMCENTRO 10 SUR 3715 ANZURES PUEBLA PUEBLA
(FARMACENTRO)
SAGITARIO MATRIZ CALLE BETUNIA 39 UNIDAD ANTORCHISTA PUEBLA PUEBLA
(CLINICA)
CANOA ADOLFO LOPEZ MATEOS 25 SAN MIGUEL CANOA PUEBLA PUEBLA
(FARMA PRONTO)
SOLESTA OSA MAYOR 4931 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL PUEBLA PUEBLA
(CITY MARKET)
HGZ 20 IMSS AV. FIDEL VELAZQUEZ 4211 LA MARGARITA PUEBLA PUEBLA
(IMSS)
ALSESECA 41 ORIENTE 2402 INT 3 ALSESECA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DE SIMILARES)
LA PAZ AV REFORMA SUR 2715 LA PAZ PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
JESUS GARCIA DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA 207 JESUS GARCIA PUEBLA PUEBLA
(FARMACIAS DEL AHORRO)
SAN JOSE CALLE 2 NORTE 2004 CENTRO PUEBLA PUEBLA
(IMSS)

Para consultar a dónde llevar los medicamentos caducados en el resto del país, ingresar a: https://www.singrem.org.mx/dondeEstamos.php

 

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POB/KPM

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