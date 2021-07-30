Muchas personas se preguntan a dónde llevar los medicamentos caducados en Puebla, puesto que estos no deben de tirarse a la basura como se hace normalmente con desechos o desperdicios, por diferentes motivos pues pueden contaminar el medio ambiente o hay quienes los sacan de la basura para intentar venderlos.
De acuerdo a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration – FDA– ) de Estados Unidos, la mejor manera de deshacerse de medicamentos vencidos, no deseados o sin usar, es mediante alguna programa de recolección de estos mismos.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (Singrem) creó desde 2010 el Programa de Recolección de Medicamentos Caducos, el cual se encuentra funcionando en Puebla en diversos sitios.
“Los medicamentos son sometidos a procesos de trituración y más tarde enviados a incinerar por co-procesamiento en horno cementero, esto consiste en la destrucción térmica con ganancia energética, una vez que el material es calcinado, la energía contenida en el mismo es aprovechada por la Singrem, quien busca que los residuos recolectados sirvan como combustible alterno para los diferentes hornos”, explicó en 2014 el departamento de Regulación Sanitaria de las Farmacias Universitarias Alexander Fleming.
Pero, antes de llevar los medicamentos, es necesario saber que solo se pueden depositar en los contenedores:
- Tabletas
- Cápsulas
- Grageas
- Cremas
- Polvos
- Ampolletas
- Jarabes
- Ungüentos
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Según el programa de la Singrem, la recolección de medicamentos caducados en Puebla Capital, se hace en:
|LUGAR
|CALLE Y NÚMERO
|COLONIA
|Municipio
|ESTADO
|05 PONIENTE
|CALLE VERACRUZ 10501
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|16 DE SEPTIEMBRE
|16 DE SEPTIEMBRE 6502
|PUEBLA TEXTIL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|18 PONIENTE
|18PONIENTE 501
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|39 ORIENTE
|24 SUR EXT. A, 3542
|ASUNCION ALSESECA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA FRAGUA
|BLVD 5 DE MAYO 1, 312
|HUEXOTITLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|7 SUR
|7 SUR 4301
|ALPHA 2
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|AMALUCAN
|INDEPENDENCIA 173
|CHAPULTEPEC
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|ANZURES
|14 SUR EXT. B, 2543
|ANALCO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|BLVD NORTE
|BLVD NORTE EXT. A Y B, 3619
|NUEVA AURORA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|CENTRO
|2 ORIENTE EXT.A, 15
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|CIRCUITO
|PROL 11 SUR 5102
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|GALAXIA
|BLVD ATEMPAN 9
|AMALUCAN INFONAVIT
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|JUAREZ LA PAZ
|AV JUAREZ 2908
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA MARGARITA
|38 SUR EXT. 81, 381
|LA MARGARITA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA MARIA(REVOLUCION)
|5 NORTE NO. 9408 111
|REVOLUCION MEXICANA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA PAZ
|PROL REFORMA EXT. HI,3529
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA RECTA
|VIA VOLKSWAGEN EXT. A, B, 4502
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LAS TORRES
|BLVD VALSEQUILLO 7702
|UNIVERSIDADES
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LORETO
|27 DE SEPTIEMBRE 123
|ADOLFO LOPEZ MATEOS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|MERCADO HIDALGO
|BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 1310
|REVOLUCION MEXICANA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|PASEO BRAVO 1
|1 NORTE EXT. A, 2
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|PROL 11 SUR
|141 PONIENTE 1102
|SAN BERNABE TEMOSTITLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|PROL 16 SEPT
|PROL 16 DE SEPTIEMBRE A, 13323
|COLONIAS UNIDAS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|SAN JOSE
|PROL 11 SUR B, 8301
|CONCEPCION GUADALUPE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|SAN PEDRO
|BLVD NORTE 1802
|SAN ALEJANDRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|SANTIAGO
|16 DE SEPTIEMBRE 5515
|LAS PALMAS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|XONACA
|44 NORTE 92
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|ZARAGOZA
|2A PRIV 5 DE MAYO 14
|2 DE ABRIL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|11 SUR
|11SUR ESQ 49 PONIENTE 4901
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|16 DE SEPTIEMBRE
|31 ORIENTE EXT. B, 1
|CHULAVISTA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|25 ORIENTE
|25 ORIENTE EXT1. 1401
|ANALCO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|31 PONIENTE
|7 SUR 2911
|CHULAVISTA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|AGUA AZUL
|11 SUR 2306
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|ARBOLEDAS
|BLVD VALSEQUILLO 7931
|ARBOLEDAS SAN IGNACIO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|HIDALGO
|BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 1501
|BOSQUES 5 DE FEBRERO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|HOSPITAL UNIVERSITARIO
|25 PONIENTE EXT. 1, 1107
|SANTIAGO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|HUEXOTITLA
|16 DE SEPTIEMBRE EXT. 2, 4302
|EL CARMEN HUEXOTITLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|HUMBOLDT
|26 NORTE 1203
|HUMBOLDT NORTE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|JUAREZ
|AV JUAREZ 2503
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|MARGARITA
|AV SAN BALTAZAR 3232
|LA MARGARITA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|MAZARIK
|PLAZA MAZARIK ESQ BLVD ATLIXCAYOTL 1501
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|PILARES
|BLVD 24 SUR 2239
|22 DE SEPTIEMBRE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|SANTA FE
|BLVD ATLIXCAYOTL EXT. 108, INT. 4008
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|SUBURBIA
|BLVD AARON MERINO FERNANDEZ 4
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|ANIMAS
|31 PONIENTE 2902
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMATODO)
|AREA DE LA SALUD
|13 SUR 2701
|12 DE MAYO DE 1916
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|BENITO JUAREZ
|BLVD 14 SUR 5101
|SAN BALTAZAR
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|CAPU
|BLVD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO 2513
|FRANCISCO VILLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|CD UNIVERSITARIA
|PROL RIO PAPAGAYO 6301
|SAN MANUEL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|CENTRO
|AV JUAN DE PALAFOX ESQ MENDOZA A 229
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|GUADALUPE HIDALGO
|11 SUR 13316
|GUADALUPE CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|POPULAR
|105 PONIENTE 712
|LA POPULAR
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|FORJADORES
|AV FORJADORES 316
|ESTRELLA DEL SUR
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|MAJESTIC
|CARR FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO 3507 LOC 22
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|SAN JERONIMO
|AV SAN JERONIMO A 10401
|AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|GEOVILLAS
|AV ORION SUR 505
|CHOLULA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|PUERTO PRINCIPE
|14 ORIENTE 3601
|AMERICA NORTE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|LA HACIENDA
|RIO PAPAGAYO 5302
|LA HACIENDA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|CENTRO
|10 ORIENTE 4
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|LA PAZ
|AV JUAREZ 2713
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|LOS PINOS
|CORREGIDORA A 102
|BARRIO DE SAN MIGUELITO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|CENTRO 16 NORTE
|16 NORTE 211
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|VISTA HERMOSA
|16 DE SEPTIEMBRE 6339
|VISTA HERMOSA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|EL CARMEN
|16 DE SEPTIEMBRE A Y B 1302
|EL CARMEN
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|REVOLUCION MEXICANA
|PROLONGACION 5 NORTE 9406 LOC C,D,E
|REVOLUCION MEXICANA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|CENTRO PONIENTE
|12 PONIENTE 115
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|CENTRO ORIENTE
|6 ORIENTE B 16
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|AQUILES SERDAN
|PROL REFORMA B 3714
|REFORMA SUR
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|MIGUEL HIDALGO
|16 DE SEPTIEMBRE A 5
|SAN ANTONIO ABAD
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|JARDINES DE SAN MANUEL
|CIRCUITO JUAN PABLO II 1404
|JARDINES DE SAN MANUEL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|VILLA SAN ALEJANDRO
|AV 15 DE MAYO B 3515
|AZUMIATLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|HOSPITALARIA
|25 PONIENTE 1301
|12 DE MAYO DE 1916
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|POSADAS
|BLVD SAN FELIPE B 112
|VILLA POSADAS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|HUMBOLDT
|14 ORIENTE 2222
|HUMBOLDT NORTE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|HUEXOTITLA
|BLVD 5 DE MAYO F 112
|HUEXOTITLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|CENTRO PONIENTE
|4 PONIENTE 107
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|CENTRO 5 NORTE
|5 NORTE 1404
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|MIRADOR
|14 SUR 6, 3902
|AZCARATE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|AMALUCAN
|AV DE LAS TORRES 5
|AMALUCAN INFONAVIT
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|BUGAMBILIAS
|EBANO 55
|EMILIANO ZAPATA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|ZAVALETA
|CAMINO REAL A CHOLULA 520
|ZAVALETA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|PLAZA W
|BLVD ATLIXCAYOTL 3728
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|CUARTILLAS
|AV LA PEDRERA 2513
|LAS CUARTILLAS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|UNIVERSAL
|5 NORTE C, 203
|PUEBLA CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS)
|PUEBLA
|13 SUR 1701
|SANTIAGO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(CARITAS)
|PUEBLA I
|13 SUR 2508
|LOS VOLVANES
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
|PUEBLA II
|13 ORIENTE B 1614
|AZCARATE
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
|PUEBLA III
|19 NORTE A 1002
|BARRIO DE SAN MIGUEL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS ESPECIALIZADAS)
|VILLA FRONTERA
|CAMINO A TLALTEPANGO 1, 10232
|SAN APARICIO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA DROGUERIA MEDINA)
|PUEBLA
|AV 20 ORIENTE 1002
|SAN FRANCISCO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(CRUZ ROJA)
|HOSPITAL GENERAL ZONA SUR
|ANTIGUO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO S/N
|AMPLIACION LOMAS DE CASTILLOTLA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(SSA)
|HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL BATÁN (PUEBLA)
|KM 7.5 CARRETERA A VALSEQUILLO KM 7.5
|LOMAS DE SAN MIGUEL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(SSA)
|UNIDAD DE ONCOLOGÍA (PUEBLA)
|ANTIGUO CAMINO A GUADALUPE HIDALGO 11350
|AGUA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(SSA)
|HOSPITAL UPAEP – URGENCIAS
|AV 5 PONIENTE 715
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(CHRISTUS MUGUERZA)
|IBEROAMERICANA
|BLVD DEL NIÑO POBLANO 2901
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(UNIVERSIDAD)
|HOSPITALES (ANGELES) TORRE 1 PISO 1
|AV KEPLER 2143
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(HOSPITAL)
|MATRIZ
|19 SUR 1702 LOC A
|BARRIO DE SANTIAGO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS CERVANTES)
|LA LUZ
|2 ORIENTE 2207
|LOS REMEDIOS
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
|VIA ATLIXCAYOTL 2299 LOC A
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(F. U. A. FLEMMING)
|PUEBLA
|CIRCUITO JUAN PABLO II 1720
|EX HACIENDA LA NORIA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(SAM S CLUB)
|CLINICA 2
|9 ORIENTE 420
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(IMSS)
|CLINICA 1
|CALLE 11 SUR 1305
|JARDINES DE SANTIAGO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(IMSS)
|CLINICA 6
|AV 15 DE MAYO S/N
|VALLE DORADO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(IMSS)
|OFICINAS DE GOBIERNO
|15 SUR 302
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(SECRETARIA DE SALUD)
|MEDICO MARIA REINA SAN MANUEL
|RIO BRAVO 5730
|JARDINES DE SAN MANUEL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(DISPENSARIO)
|HOSPITAL PUEBLA
|PRIV. DE LAS RAMBLAS EXT. 4
|DESARROLLO ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(HOSPITAL)
|PUEBLA
|16 DE SEPTIEMBRE ESQ ZACAPOAXTLA 6716
|LOMAS DEL SUR
|PUEBLA
|PUEBLA
|(DYALIX INTERNACIONAL SA DE CV)
|FARMCENTRO
|10 SUR 3715
|ANZURES
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACENTRO)
|SAGITARIO MATRIZ
|CALLE BETUNIA 39
|UNIDAD ANTORCHISTA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(CLINICA)
|CANOA
|ADOLFO LOPEZ MATEOS 25
|SAN MIGUEL CANOA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMA PRONTO)
|SOLESTA
|OSA MAYOR 4931
|RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
|PUEBLA
|PUEBLA
|(CITY MARKET)
|HGZ 20 IMSS
|AV. FIDEL VELAZQUEZ 4211
|LA MARGARITA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(IMSS)
|ALSESECA
|41 ORIENTE 2402 INT 3
|ALSESECA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DE SIMILARES)
|LA PAZ
|AV REFORMA SUR 2715
|LA PAZ
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|JESUS GARCIA
|DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA 207
|JESUS GARCIA
|PUEBLA
|PUEBLA
|(FARMACIAS DEL AHORRO)
|SAN JOSE
|CALLE 2 NORTE 2004
|CENTRO
|PUEBLA
|PUEBLA
|(IMSS)
Para consultar a dónde llevar los medicamentos caducados en el resto del país, ingresar a: https://www.singrem.org.mx/dondeEstamos.php
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POB/KPM