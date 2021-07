Juez Federal de Texas, Estados Unidos, Andrew Hanen, realizó fallo contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pues lo declaró ilegal el sábado 17 de julio.

Esta decisión afectará a más de 55 mil jóvenes, quienes habían solicitado el programa por primera ocasión. Por su parte, los más de 650 mil personas que actualmente dependen del programa, hasta el momento, podrán seguir recibiendo el apoyo de este.

Los que ya cuentan con el programa, seguirán teniéndolo y podrán renovarlo cada dos años.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró a través de un comunicado que, apelará la decisión, pues dejará en incertidumbre a los jóvenes que viven ilegalmente en el país.

Yesterday’s Federal court ruling is deeply disappointing. While the court’s order does not now affect current DACA recipients, this decision nonetheless relegates hundreds of thousands of young immigrants to an uncertain future. It is my fervent hope that Congress will act.

