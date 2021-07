Édgar Torrentera, camarógrafo de Imagen Televisión Puebla, fue atacado con piedras y palos en el Mercado Morelos, situado en la capital poblana, cuando se encontraba realizando su labor periodística junto a su compañera, Cynthia Coleote, reportera; quien también fue agredida.

De acuerdo a Juan Carlos Valerio, compañero periodista de ambas personas agredidas, el jueves alrededor de las 5:00 p.m. fueron atacadas las víctimas por parte de vendedores de bebidas alcohólicas en el Mercado Morelos, a la vista de la Policía Municipal, quienes no hicieron nada por evitar la violencia hacia Édgar y Cynthia.

La presencia de los elementos de seguridad de la Secretaria de Seguridad Pública (SSC) se debió a un operativo precisamente ante la venta ilegal de bebidas alcohólicas por parte de los señalados como agresores de el camarógrafo y la reportera.

Las víctimas informaron que las acciones se realizaban de forma tranquila, pero después los vendedores intentaron ahuyentar a reporteros y camarógrafos que se encontraban cubriendo el operativo, por lo que comenzaron a retirarse.

En ese momento, Édgar fue rodeado y golpeado con piedras, palos y botellas, además le quitaron la cámara que utilizó para cubrir el operativo y la destruyeron estrellándola en el piso, asimismo le quitaron la memoria que almacenaba las imágenes del acontecimiento.

“ Como no me podían tirar, me empezaron a pegar en las costillas. Me jalaban la cámara y no se las soltaba, me empezaron a pegar como con piedras, yo sentía piedras. Me arrebataron la cámara y la empezaron a azotar en el piso, fue cuando me quise agachar por la cámara y empecé recibir golpes en la cabeza. Ubico a una de las personas que me pegó, vende cervezas en la esquina del Mercado Morelos, allí tienen su negocio… el agarró una piedra y me pegó en el ojo ”, dijo en una trasmisión que realizó Juan Carlos Valerio.

Al instante, su compañera, quien recibió jalones de cabello, pidió el apoyo a los elementos de seguridad municipal, pero en ningún momento reaccionaron para evitar la agresión, en la que se vio involucrada un joven que intentó pedir que se detuvieran y en su lugar fue golpeado y le destruyeron la guitarra que usaba para cantar en el transporte público.

Cuentan que además los vendedores estuvieron a punto de estrellar un extintor contra la cabeza del camarógrafo, mismo que activaron contra él previamente, sin embargo algunos comerciantes comenzaron a decir que ya lo dejaran y fue cuando se detuvieron, momento en el que las víctimas se retiraron rápidamente.

Externaron que solicitaron el apoyo a Protección Civil, quienes atendieron a Édgar; le hicieron un lavado ocular y determinaron que no hay fracturas, pero sí le tuvieron que poner puntos en la herida que le provocaron en el ojo, además de sentirse adolorido por los golpes.

Les quiero agradecer a cada uno de ustedes su solidaridad,su preocupación pero sobre todo la atención que tuvieron conmigo…gracias amigos reporteros…gracias amigos fotógrafos… gracias a todos mis amigos periodistas… gracias a [email protected] por sus lindos msjs. — ᕮᗪGᗩᖇTOᖇᖇᕮᑎTᕮᖇᗩ (@EDGARTORRENTERA) July 30, 2021

Finalmente, informaron que exigieron a Lourdes Rosales, titular de la SSC, que sancionen a los elementos de seguridad que no los apoyaron, ni a Édgar y a Cinthya ni al joven que los intentó ayudar y también fue agredido. Aunque les pidieron que vayan a identificarlos, pero las víctimas dicen que la dependencia de gobierno “debe saber quiénes fueron al operativo”.

Aunado a lo anterior, presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y será promovida una queja en Asuntos internos de la SSC en contra de los policías municipales.

