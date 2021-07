El Museo Franz Mayer de la Ciudad de México ya cuenta con la exposición fotográfica de la edición 2021 del World Press Photo, la cual estará en exhibición hasta el 26 de septiembre de 2021.

La exhibición que ya se encuentra disponible para visitar en Ciudad de México, la convierte en la única ciudad de Latinoamérica en contar con la exposición de esta edición del premio.

El museo está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde para poder visitar la exposición en el museo ubicado en el centro histórico de la capital mexicana.

Esta edición de la exposición estará conformada por el trabajo de 45 fotoperiodistas de 28 países, exhibiéndose 141 fotografías ganadoras en ocho categorías.

Uno de los fotógrafos que verán exhibido su trabajo es el mexicano Iván Macías, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría de retrato.

Este premio lo recibió por su fotografía “COVID-19 First Responder” en la cual muestra las marcas que tenía la doctora Katia Palomares tras una jornada de atención a pacientes con Covid.

Esta es la primera vez que una fotografía publicada en un medio mexicano obtiene un premio en el certamen.

La imagen ganadora forma parte del fotorreportaje COVID-19: en los pasillos de la angustia médica, publicado en junio de 2020 por Proceso.

Puedes comprar tus entradas al museo por internet o en las taquillas del museo, los costos son los siguientes:

Además de la exposición, el Museo Franz Mayer realizará una serie de talleres presenciales y en línea para complementar la exposición fotográfica:

The #WPPh2021 Exhibition presents the stories that matter from one of the most important years in recent history, marked by the COVID-19 pandemic & social justice protests around the globe. Learn more & check our calendar to see the latest updates: https://t.co/keR808Zclm pic.twitter.com/pwecdpfih4

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) July 14, 2021