México es el mayor cliente del software espía, Pegasus, pues seleccionaron más de 15 mil números de teléfonos, de acuerdo con el medio The Guardian.

Entre ellos, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas de interés por parte del gobierno.

En una investigación realizada por The Guardian y 16 organizaciones más, el software espía de piratería de NSO Group Technologies —empresa israelí dedicada a la creación de software de intrusión y vigilancia— Pegasus, aseguran que se filtró una lista con más de 50 mil números.

NSO insiste en que la empresa solo destina los recursos para ser utilizados únicamente contra delincuentes y terroristas. Sin embargo, la lista —que será revelada en los próximos días— contradice lo expresado por NSO.

¿Cómo funciona Pegasus?

De acuerdo con la investigación, Pegasus es un malware que infecta a los dispositivos celulares iPhones y Android, el cual permite a los operadores extraer mensajes, fotos, correos, grabar llamadas y activar micrófonos sin que el usuario se de cuenta.

A pesar de que el número telefónico puede estar en la lista de más de 50 mil números que se filtró, el análisis no asegura que el dispositivo haya sido infectado o fue objeto de intento de hackeo.

Sin embargo, un ataque de este tipo puede exponer fuentes confidenciales y permitir acceso a clientes gubernamentales de NSO a todo.

¿Quiénes se sabe que están?

Los integrantes en la lista son identificados como personas de interés para los clientes de NSO desde el 2016; donde también se encuentran ejecutivos, figuras religiosas, funcionarios gubernamentales y familiares de los mismos.

Más de 180 periodistas (incluyendo editores, reporteros y ejecutivos) a nivel mundial, de medios como Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Reuters y Associated Press, figuran en la lista.

The Guardian asegura que, de acuerdo con los datos, México es uno de los países donde el gobierno seleccionó periodistas como posibles objetos de vigilancia. Junto con Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Marruecos y otros 45 países —como mínimo— más.

México

México fue el primer país del mundo en comprar Pegasus a NSO en 2011, cuando el proyecto estaba en pañales y después de haber empezado la guerra contra el narcotráfico en el país.

Según el análisis, México es el mayor cliente con más de 15 mil números, seguido de Marruecos y Emiratos Árabes Unidos con más de 10 mil.

El medio también comenta que el periodista mexicano Cecilio Pineda Brito, asesinado en Ciudad Altamirano el 2 de marzo de 2017, fue víctima de un cliente mexicano de NSO Group.

De acuerdo con otro artículo publicado por The Guardian, Pegasus tenía vigilado al círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador en el 2012 (bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto) incluyendo a su esposa, hijos, hermanos, choferes, asistente de comunicaciones, jefe de gabinete, Alfonso Romo; asesor legal, Julio Scherer Ibarra; y su coordinador de comunicaciones, Jesús Ramírez Cuevas.

La actual alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Felipe Calderón, Margarita Zavala, se encuentran seleccionados en la lista.

