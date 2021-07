Vacunarse contra Covid-19 se incluye en el artículo cuatro constitucional, que es el Derecho a la Salud y las empresas no pueden negártelo ni sancionarte por ausentarte al asistir a ponértela.

Tanto la Secretaría del Trabajo, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explican que, legalmente, las instituciones no podrán negar el acceso a la vacuna de sus trabajadores, de acuerdo al esquema de vacunación de cada entidad.

Esto, ya que la salud de los colaboradores es un asunto de interés público y un derecho humano.

El Artículo 408 de la Ley General de Salud establece que, las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación a las personas que se expongan a contraer enfermedades transmisibles, en este caso como el Covid-19.

Asimismo, el Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, señala que los patrones están obligados a cumplir con las disposiciones que, en caso de emergencia sanitaria, fije la autoridad competente.

También deben proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de una contingencia; por ejemplo, la vacunación.

Dicho lo anterior, una empresa NO puede hacer lo siguiente por motivo de la vacunación contra Covid-19:

Descontar de tu salario las horas ausentes para ir a vacunarte

las horas ausentes para ir a vacunarte Exigirte horas extras en compensación por el tiempo que te ausentaste al irte a vacunar

en compensación por el tiempo que te ausentaste al irte a vacunar Negarte el permiso para asistir a la vacunación

El Gobierno de México no está obligando a nadie a vacunarse, por lo que, en caso de no querer recibir la vacuna, las empresas tampoco te pueden forzar ni despedir por no tenerla, pues «estarían incurriendo en discriminación», explicó Carlos Reynoso, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

¿Qué hacer?

En caso que una empresa haga lo mencionado anteriormente, el o la trabajador/a podrán hacer un reporte, acudiendo a la Profedet, quienes les brindarán asesoría y tomarán las medidas pertinentes en cada caso.

Los teléfonos de contacto de la Profedet son los siguientes y podrán atenderte de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde:

55 59 98 2000 ext. 44740 y/o 44741

800 911 7877

800 717 29 42

Y también puedes pedir apoyo al correo [email protected]

