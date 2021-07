El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla permanece a las afueras del Congreso del Estado en un plantón, donde exigen que congresistas citen a sesión extraordinaria para aprobar la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

Desde la mañana del 15 de julio se situaron afuera de las instalaciones, sobre la 3 Poniente, con el propósito de ser escuchados por diputados y diputadas, sin embargo no se les dio ninguna respuesta sobre sus peticiones, por lo que comenzaron el plantón y aseguran que no se retirarán si no hasta lograr la sesión extraordinaria.

Para permanecer en su lucha, solicitan el apoyo de los poblanos y la poblanas, específicamente con:

Impermeables

Comida empaquetada

Agua

Fruta

Galletas

Comida de fácil consumo

Cobertores

Cargas para pilas

Casas de campaña

Sacos para dormir

Chamarras

Aunque también se puede apoyar con dinero mediante transferencia bancaria o deposito a la cuenta BBVA Bancomer: 4152 3135 3429 1993.

Un año han esperado familiares de personas desaparecidas al Congreso del Estado de Puebla para que se legisle en cuestión de mejorar los protocolos de búsqueda, así como erradicar deficiencias en los procesos, y obtener más herramientas jurídicas para que las familias sean participes en los actos de investigación y búsqueda.

Por otro lado, las diputadas y los diputados de la LX Legislatura concluyeron este 15 de julio el periodo de sesiones ordinarias, para darle paso a la siguiente Legislatura, sin embargo sí pueden citar a una sesión extraordinaria antes que eso ocurra.

El Colectivo les entregó siete mil firmar que recolectaron, a favor de la aprobación de la Ley, e intentaron dialogar con los legisladores y las legisladores, pero no les dieron respuesta, motivo por el cual permanecerán en el plantón.

POB/KPM