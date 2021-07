Texto: Karen Mojica

Fotos: Lizeth Flores

El Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla se presentó en las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla para exigir la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, por lo que aseguran que no se retirarán hasta conseguir una sesión extraordinaria para legislar.

Este 15 de julio terminó el periodo de la LX Legislatura, misma que tuvo el compromiso con los familiares de personas desaparecidas para legislar al respecto; sin embargo, la iniciativa nunca se discutió.

En tanto, arribó la Policía Estatal para bloquear el acceso al rededor del Congreso para que colectivos y colectivas no pudieran acercarse, afectando a los negocios de la zona, pues tampoco se permitía el acceso a clientes ni peatones.

María Luisa Núñez Barojas, del colectivo Voz de los Desaparecidos, mencionó ante los medios de comunicación que hace un año que la iniciativa de ley está "en la congeladora", y nunca más se volvió a discutir, pese al esfuerzo que ponen las familias de las personas desaparecidas.

“ Seguimos con el mal sabor de boca, de esta Legislatura, saben que nosotros no hemos pugnado por otra cosa que no sean los derechos de mi hijo y de nuestros hijos... padres de los desaparecidos. Saben que hoy hace un año la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas se presentó en este congreso, en la Comisión de Derechos Humanos.... y que no ha habido voluntad política para que se apruebe", dijo.

Te puede interesar: Última sesión del Congreso de Puebla, compromisos quedan incumplidos

La #LXLegislatura del Congreso del Estado de Puebla se va sin legislar uno de sus compromisos: Ley de Desaparición de Personas. @VozdelosDesapa y colectivas feministas se reúnen en las inmediaciones, mientras elementos de seguridad cerraron el paso. pic.twitter.com/4yEZJKTvEk — Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) July 15, 2021

En conferencia matutina, Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, comentó que él ya "tenía un proyecto" de Ley en torno a los desaparecidos. Al respecto, María Luisa Núñez comentó que no está de acuerdo en que quiera imponer una Ley sobre la que trabajaron las familias desde su experiencia y necesidades en sus búsquedas.

“

Es una infamia la que él está cometiendo en contra de los familiares. Es un actuar miserable, porque no le puedo llamar de otra manera. Nosotros el 21 de mayo de este año le hicimos llegar la iniciativa, que se tiene en el Congreso desde el año pasado y todavía el señor con su ego que le caracteriza y con esa discapacidad inconstitucional no querer ver ni escuchar a las familias, quiere imponer una Ley de escritorio por sobre la que contiene el alma, el espíritu, la lucha de las familias" , mencionó.

Con el fin del periodo de la LX Legislatura, el colectivo exige que, antes que entre la siguiente, cumplan sus compromisos. Para ello piden una sesión extraordinaria y así se discuta la iniciativa.

El colectivo informó que no se retirarán de las inmediaciones hasta tener por escrito el compromiso.

Al mencionar las peticiones al diputado Oswaldo Jiménez se burló de los familiares de los desaparecidos.

Al diputado @oswaldojimenezl le da risa que las familias de personas desaparecidas le exijan que se convoque a una sesión extraordinaria para que se apruebe la #LeyDesaparicionPueblaYa.

Así de sinvergüenza.

Y lo peor, repetirá en la próxima Legislatura.

Video: @Qu3tzal pic.twitter.com/ro6ilKrbJm — Mely Arellano (@melyarel) July 15, 2021

Aborto sin discutirse

Otro de los compromisos que los diputados y las diputadas firmaron fue la discusión de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque se hizo un Parlamento Abierto fuera de tiempo, se presentó una iniciativa, pero no pasó nada más.

Te puede interesar: #ParlamentoAbortoPuebla: En 14 días dieron razones para la despenalización

En entrevista con Poblanerías, Valeria García, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), señaló que los legisladores y las legisladoras no han aceptado el diálogo con organizaciones que buscan la despenalización del aborto.

“ Es una Legislatura muy alejada de las necesidades de las mujeres, específicamente del movimiento feminista que en muchos espacios se les buscó y de muchas formas y que al final nunca hubo el espacio para poder tener un diálogo. Incluso, después de la Toma del Congreso, cuando las organizaciones también impulsamos el parlamento, después de este se nos negó rotundamente abrir otra vez el diálogo con integrantes del Congreso y pues estamos muy decepcionados”, puntualizó.

Agregó que Nora Merino Escamilla les dijo que "por ahora no se podía hacer nada", debido a que "ya no hay tiempo".

Mientras, las colectivas no cesarán en la lucha por defender sus derechos, pues recordó que han logrado avances como el mismo Parlamento Abierto.

En las inmediaciones del Congreso local, sobre la 16 de septiembre y la 5 Poniente, al menos media decena de patrullas estaban estacionadas, resguardando que los colectivos que se manifestaran no pudieran llegar a la puerta principal, donde se mantenía la última sesión.

__

POB/KPM