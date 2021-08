El Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio a conocer la cartelera de actividades culturales que realizarán del 11 al 15 de agosto.

La variedad de contenidos artísticos que presentarán estarán disponibles para su visualización a través de su página de Facebook, siendo todas las actividades realizadas por las compañías culturales del CCU.

Estas son las actividades culturales que presentarán a través de internet en la semana del 11 al 15 de agosto:

Miércoles11 de agosto

Somewhere Only We Know:

Ian, integrante del Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario Teen presenta el tema Somewhere Only We Know de la banda inglesa de rock Keane.

Horario: 5 pm.

Jueves 12 de agosto

By Any Means:

Ivana Roa, alumna del Taller de Canto Virtual del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta el éxito de la cantautora británica Jorja Alice Smith.

Horario: 5 pm.

Tejidos Latinoamericanos en Movimiento: Ecuador

Entre hilos y tejidos, entre puntada y puntada, la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU ofrece desde el alma sus propuestas y llega hasta sus hogares compartiendo y expresando el trabajo que hacen los grandes tejedores de América Latina. A cargo de Adriana Pinto Deloarte, Servicio Social de la Licenciatura en Danza de la Facultad de Artes BUAP.

Horario: 7 pm.

Viernes 13 de agosto

Antología:

Abril Villascan, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU, interpreta el clásico de la cantante colombiana Shakira, perteneciente al exitoso álbum Pies Descalzos de 1995.

Horario: 5 pm.

Sábado 14 de agosto

La Feria de las Flores

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU interpreta una selección musical integrada por los nombres de diversas flores.

Horario: 9 pm.

Domingo 15 de agosto

Concierto dedicado a la Compositora María Grever

El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU rinde homenaje a la famosa compositora María Joaquina de la Portilla Torres, mejor conocida como María Grever; famosa romper con reglas de género establecidas y destacar como la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional.

Horario: 6 pm.

