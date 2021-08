OPINIÓN: Modernizar las escuelas rurales

“ Los maestros democráticos no hemos hecho chantajes al gobierno, aunque no nos reciba, porque no nos recibe ni el presidente, es necesario regresar a clases, pero donde se pueda y donde no, se busque la alternativa tecnológica. En todas las escuelas la luz eléctrica la pagan los padres de familia, es una pena que gente pobre lleve ese gasto”, asestó un profesor.