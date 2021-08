Tras 20 años de estar presentes en territorio afgano, las últimas tropas estadounidenses dejaron Kabul, capital de Afganistán en Asia central.

La retirada de las tropas estadounidenses obedece a que el presidente Joe Biden no quiere financiar una presencia militar de su país que represente pérdidas económicas.

Ashraf Ghani, quien fungía como presidente de Afganistán, abandonó el país debido a la avanzada de los talibanes conforme tomaban una mayor cantidad de ciudades y se acercaban a la capital.

Este martes, el vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, tuiteó que de acuerdo a la constitución afgana, el ha tomado el control del gobierno y se encuentra en contacto con los presidentes de otros países en búsqueda de apoyo y consenso.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021