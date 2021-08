FGR abre investigación por caso de tortura de José Eduardo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura cometido contra el joven veracruzano, José Eduardo Ravelo Echeverría, fallecido el pasado 3 de agosto en Yucatán.

El 21 de julio, José Eduardo fue detenido, golpeado y abusado sexualmente por cuatro policías municipales de Mérida y después de estar grave varios días por las agresiones, falleció.

La FGR solicitó a la Fiscalía de Yucatán que brindaran la información sobre la detención de José Eduardo y los datos necesarios para esclarecer el motivo de la tortura que sufrió antes de morir.

El pasado 7 de agosto los elementos de la policía municipal de Mérida habían sido detenidos al ser señalados por el homicidio, violación y tortura de José Eduardo.

Sin embargo, el 13 de agosto fueron liberados porque un juez local decidió no vincularlos a proceso al no recibir la información completa de la Fiscalía de Yucatán y "no tener pruebas suficientes".

"Caso mediático"

La FGR aseguró que abrió la carpeta de investigación por la relevancia y trascendencia social que ha tenido el caso sobre las agresiones y muerte de José Eduardo.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador señaló que, es un caso que no se puede hacer a un lado por "tecnicismo legal", refiriéndose a la supuesta falta de pruebas que no tenía la Fiscalía de Yucatán.

“ En el caso de Mérida, lo que alega el juez es que en la acusación no se especifica qué policía fue, imagínense que por un tecnicismo legal se haga a un lado la justicia” , recalcó.

Por lo que, aseguró que buscarán vías alternas para que el caso no quede en impunidad. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Mauricio Vila, gobernador de Yucarán se reunieron (con otros elementos) para discutir el tema y castigar a los responsables.

... para tratar temas sobre el reforzamiento de la seguridad en el estado. Les agradecí la colaboración y esfuerzos especiales en la investigación del caso de José Eduardo reafirmando nuestro compromiso de llegar a la verdad y que los responsables sean castigados. (2/2) — Mauricio Vila (@MauVila) August 18, 2021

