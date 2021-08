Una de las lluvias de estrellas más grandes del año se apreciará a mediados de agosto desde el hemisferio norte.

Las Perseidas, también conocidas como "lágrimas de San Lorenzo", son una de las lluvias más importantes del año, pues son las más abundantes.

Las cámaras de seguimiento de meteoritos de la NASA, detectaron la primera Perseida del año el 26 de julio y pasarán hasta el 24 de agosto. Pero de acuerdo con agencia aeroespacial, el mejor momento para verlas serán a partir de las 10 de la noche del 11 al 12 de agosto.

Pues aseguran que podrán observarse más de 40 meteoros, entre 50 y 100 cada hora, dependiendo de la contaminación lumínica que haya y qué tan despejado este el cielo.

Last night, our meteor-tracking cameras at Mount Lemmon Observatory spotted their first Perseid of 2021!

The Perseids are set to peak in mid-August—stay tuned for more skywatching updates! pic.twitter.com/ScS2Msyz83

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) July 26, 2021