Luego de más de cuatro meses del inicio del plantón a las afueras de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla; trabajadores se manifestaron a las afueras de Casa Aguayo para pedir apoyo para la reapertura de la misma.

Los más de 100 trabajadores exigen una solución a la situación, pues es su fuente de ingresos y están poniendo en riesgo la integridad y bienestar de sus familias.

Las instalaciones de Bonafont fueron tomadas por pobladores del municipio el pasado 22 de marzo, quienes acusan a la empresa por la falta de agua dentro de la comunidad.

Ante esto, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, aseguró que es responsabilidad del Gobierno Federal y la Conagua resolver el problema, pues fueron ellos quienes expidieron la licencia a la empresa.

“ Yo no voy a ordenar por la fuerza ninguna acción de apertura de la planta, no, es un asunto de la Federación. [...] El temor que a mí me provoca es que pueda haber un enfrentamiento entre los trabajadores de la planta y los pobladores que tienen impedido el funcionamiento de la misma” , y exhortó a las autoridades correspondientes a 'dar la cara'.

El problema que derivó el plantón

Los habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec denunciaron una explotación de los mantos acuíferos de la zona, lo que merma a las familias por la imposibilidad de tener acceso al agua.

De acuerdo con habitantes de la zona (con información de trabajadores de la empresa) Bonafont extraía más de 590 millones de litros de agua al año.

Sin embargo, en su momento, la empresa aseguró que tienen permitido extraer 28 millones de litros al año y que es lo que sacan.

Se desvincularon de la relación entre el desabasto de agua y su actividad en el municipio, pero los mismos pobladores aseguraron que, desde el plantón, la disponibilidad de agua es mayor.

Los más de 300 trabajadores contratados por Bonafont llevan más de cuatro meses sin poder trabajar.

