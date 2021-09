El cine poblano está de manteles largos. Un nuevo largometraje se producirá en las calles de Puebla, buscando mostrar la ciudad como un espacio donde se puede hacer cine.

Carlos Trujano es un cineasta poblano que ha ganado la Diosa de Plata en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ha presentado diferentes producciones en festivales nacionales e internacionales. Ahora, dirigirá su primer largometraje en la ciudad donde nació y creció.

La película #Rats busca poner bajo de la lupa la desigualdad en las clases medias, a través de un barítono que se ve involucrado en un acto delictivo, y llama a justicia en redes sociales.

En entrevista con Poblanerías, Carlos explica las complicaciones que atraviesa el cine poblano y cómo ha logrado volver realidad su primer proyecto como director.

#Rats ganó la primera Convocatoria para Producción de Óperas Primas de Escuelas de Cine en México del Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) y esta será su primera fuente de ingresos para poder rodar la película.

Ganar los apoyos que existen para producir cine en México no es sencillo. Carlos explica que, el fondo ha cambiado y le da mayor libertad a los directores de películas:

Sin embargo, este apoyo económico apenas representa la mitad del presupuesto que requiere la producción, es por ello que Carlos ha incorporado a: Pedro Giunti, Claudia y Eduardo San Martín como coproductores de la película.

Para obtener este apoyo, Carlos elaboró una carpeta con los detalles de la producción que compitió con proyectos de todo el país, para poder recibir el apoyo que otorga el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

La historia de la película trata sobre Miguel Ángel, un cantante de ópera que audicionará en Europa; sin embargo, un día roban su departamento y con ello su sueño.

Al buscar justicia por los medios tradicionales, se encuentra con fallas en el sistema, por lo que opta por crear con sus amigos un movimiento en redes llamado #Rats.

El primer cambio en la historia es algo que me pasó: me robaron en mi departamento una noche que yo no estaba, afortunadamente el resultado no fue tan fatídico como en la película, y se suman experiencias mías o de mis amigos".