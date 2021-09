Investigadores de Citizen Lab informaron que, descubrieron un nuevo malware que ataca solo a dispositivos Apple, como iPhone, Mac y iWatch, a través de iMessage que no requiere ninguna interacción del usuario para ser "activado".

De acuerdo con el reporte, encontraron el exploit (o programa informático) llamado Forcedentry, al analizar el teléfono de un activista saudita que había sido infectado por el software espía Pegasus en años anteriores.

Se determinó que el malware Forcedentry ha estado en uso desde, al menos, febrero de 2021 y se creó gracias a una vulnerabilidad en sistema operativo Apple.

Forcedentry podría tener acceso y robar todos los datos que tengas en tu dispositivo, así como activar cámaras y micrófonos sin que el usuario se de cuenta. Y se advirtió que puede afectar a cualquier persona con un dispositivo Apple.

El malware puede presentarse a través de iMessage, con la llegada de un archivo o imagen .gif o un PDF que, sin interacción, podría ser activado; solo necesitaría ser abierto el mensaje.

Citizen Lab envió los resultados del análisis e investigación a Apple el martes 7 de septiembre de 2021 y el lunes 13 de septiembre, la empresa de tecnología confirmó la presencia de la vulnerabilidad.

Apple lo describió como "el procesamiento de un PDF creado con fines malintencionados, que puede dar lugar a la ejecución de un código arbitrario".

La recomendación es renovar el sistema operativo de todos los dispositivos Apple que el usuario tenga con la última actualización de software disponible:

Para saber cómo hacer la actualización, visita el siguiente enlace. Las actualizaciones bloquearán el software espía.

Today, September 13th, Apple is releasing an update that patches CVE-2021-30860. We urge everyone to immediately update all Apple devices.

— Citizen Lab (@citizenlab) September 13, 2021