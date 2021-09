OPINIÓN: Los jugadores no vacunados en la NFL

Prácticamente, 9 de cada 10 jugadores de la NFL se han vacunado contra la COVID-19, según el informe más reciente de liga.

Sin muchos cambios, para esta temporada los protocolos sanitarios básicos son casi idénticos a los del año pasado: mascarilla y sana distancia obligatorios para jugadores, staff y personal administrativo; quien no respete, deberá pagar las multas correspondientes.

Lo anterior debido a que los acuerdos alcanzados en 2020 –para jugar durante la pandemia– están programados para abarcar dos temporadas.

Aún con los altos niveles de vacunación, la NFL reportó 68 casos positivos luego de someter a pruebas a 7 mil 190 personas durante la pretemporada. Casi todos los casos que se detectaron correspondieron a la variante delta, declaró el doctor Allen Sills, médico en jefe de la liga.

Justo en pretemporada, Tennessee reportó 14 positivos y el equipo estaba vacunado en un 97% en ese momento. Esto significa que aún con la vacuna, los jugadores no están inmunes, dijo Sills.

Entonces, ¿cómo blindará la NFL la temporada?

Aunque la liga ha dicho que no hará distinción entre los vacunados y no vacunados, habrá protocolos específicos para cada caso.

Algunos comentaristas (y uno que otro entrenador) han dicho que la vacunación se ha convertido en un factor para decidir quienes jugarán, pues el hecho de que estén “disponibles” para los enfrentamientos es algo que los entrenadores han puesto a consideración.

Las reglas acordadas –entre la liga el sindicato de jugadores– impiden que los equipos y entrenadores decidan con base en el estatus de vacunación. Sin embargo, esas mismas reglas también crean un incentivo fuerte para deshacerse de jugadores cuya disponibilidad se vea afectada por el estado de vacunación.

Hace unos días, Urban Meyer, head coach de Jaguars confesó a periodistas haber considerado el estatus de vacunación para conformar el roster.

Días después, a través de un comunicado, el equipo se deslindó de sus declaraciones y dijo que la elección de jugadores está relacionada con otros “muchos factores” y que estas decisiones se basan “en la capacidad del jugador para ayudar a los Jaguars a ganar”.

Otras publicaciones en la prensa han señalado el caso de Cam Newton y los Patriots, pues el hecho de que no estuviera vacunado “jugó un papel importante” en la decisión del equipo para cortarlo y elegir a Mac Jones como titular.

Y es que los Pats experimentaron lo que sería perder a un jugador por fallas en el protocolo por un “malentendido”, luego de que Cam viajara fuera de New England y no se realizara las pruebas como dicta el acuerdo, situación que no le permitió reingresar a las instalaciones del club hasta que los resultados de la prueba del día 5 fueran negativos.

El plan de no tener contagios en la planilla va en serio. La NFL dejó en claro que no agregará semanas al calendario por brotes en los equipos; para eso, anunció sanciones en los siguientes escenarios:

En caso de que un partido se vea obligado a cancelarse por contagios y los jugadores o staff no estén vacunados, el partido se dará por perdido para el equipo con los casos positivos. Si se cancela un juego y no se puede reprogramar dentro de las 18 semanas, ninguno de los jugadores de los equipos involucrados recibirán su salario semanal.

Los jugadores que no estén vacunados deberán someterse a pruebas diarias como parte de una “estrategia de mitigación” y cada semana a análisis clínicos. En cambio, los jugadores vacunados solo tendrán una prueba cada semana.

Sin embargo, al ver las consecuencias que traerá los casos de brote, el sindicato ha pedido a los clubes realizar, hasta tres veces por semana, pruebas en sus jugadores vacunados para descartar contagios y evitar la propagación del virus.

