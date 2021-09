OPINIÓN | Taunting: cómo la NFL busca eliminar las burlas

En la semana 2 de la NFL, volaron [al menos] seis pañuelos para castigar a jugadores bajo la nueva regla de “taunting”, en la que se penaliza por hacer actos de burla o provocación a sus contrincantes.

“Taunting rules” o reglas de burla es la nueva forma de la NFL de “proteger a los jugadores de riesgos innecesarios, mientras mantiene el juego justo, competitivo y emocionante”, según ha descrito el Comité de la Competencia para justificar los nuevos castigos.

Los castigos por burla ocasionan una penalización de 15 yardas para el equipo infractor. Incluso, dependiendo de la gravedad de cada acción, la liga podrá multar hasta con 15 mil 450 dólares a quien provoque o se burle durante un partido.

Here are some of the taunting penalties called on Sunday. This stuff is a disaster. It has to stop. pic.twitter.com/DFC1VtZHe6

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 20, 2021