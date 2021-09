OPINIÓN: Corrupción en los sindicatos de maestros en Puebla

Maestros de la Sección 23 de Puebla, aseguran que las agresiones ocurridas el 15 de septiembre frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación del estado, contra docentes de Tecamachalco, fueron aprobadas por Melitón Lozano Pérez, titular de la SEP Puebla.

Es más, los propios docentes, dicen que el secretario de educación es “el más odiado” entre el gremio poblano, a quien acusan de estar en contubernio con los líderes sindicales y supervisores de dicha sección, mismos que no han dado cuentas claras sobre el dinero que el sindicato maneja.

El pasado 15 de septiembre varios profesores provenientes de Tecamachalco llegaron a las instalaciones centrales de la SEP en la ciudad de Puebla para expresar su inconformidad por la designación de Omar Domínguez como supervisor para la región 02 de Tecamachalco por parte de la dependencia estatal.

Tras varios minutos de estar en el lugar fueron agredidos físicamente por policías estatales quienes, al menos, sacaron a uno de los docentes por el cuello y a otro a empujones hasta la calle, como se observa en videos que circularan en redes sociales. El saldo final fue de dos profesores detenidos.

Pero ahí no termina la cosa, pues los maestros ya se preparan su contraataque en repudio al maltrato que se dio a sus colegas de Tecamachalco, además para reiterar su oposición ante los liderazgos que los representan, y a quienes acusan directamente de pertenecer a un grupo de morenistas apoyados por el gobernador Barbosa.

“Todos los maestros andamos sin liderazgos; son sólo corrupción al interior del sindicato; ¿dónde está el dinero y los intereses de los maestros?”, me decía un agremiado de la Sección 23.

En un documento emitido por este mismo grupo, los profesores exigen a la dirigencia nacional, que se emita la convocatoria para los relevos de la Sección 23 y de la Sección 51, pues:

“ hay ausencia de representación y usurpación de funciones. Y solicitamos respetuosamente de manera inmediata, se revisen los fideicomisos que manejan economías y que administran con mucha opacidad las Secciones 23 y 51 (recursos de los trabajadores)”.

Denunciar los malos manejos en la agrupación es inútil, todas las oficinas responden a sus líderes. De igual manera, los docentes le exigen al secretario de educación del estado, Melitón Lozano Pérez, que presente su denuncia.

Tal parece que los juegos políticos al interior de los sindicatos de docentes en todo el país no cesarán, haya pandemia o no, haya estudiantes o no.