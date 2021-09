¿Cómo le fue a los poblanos con el simulacro? | POBLANETAS

Dice el chiste que tenemos un México con dicotomías y habla de qué actividades hacemos si somos "muy ricos" o "muy pobres". Pero en realidad existen más, unas que no tienen que ver con la economía, ni con la educación, ni siquiera con la cultura: debe ser una sobre algo más profundo.

¿Cómo explicamos nuestras actitudes ante los terremotos? Tenemos dos o tres (o más Méxicos). Por ejemplo, el solidario; donde las personas forman cadenas de ayuda para levantar escombros, auxiliar heridos, reunir víveres; el valemadrista, donde los simulacros nos vienen guangos, no los tomamos en cuenta y decimos "pa'que".

¿Será que tanta ayuda es por sentirse culpables al no prever?

Tenemos el México donde las personas dicen que "no pasa nada" para que quien grita, se calle, mientras ven cómo edificios enteros colapsan. Uno donde dicen "no corro, no grito y no empujo", y otro donde se les tiene que gritar para que se muevan y regresen de su estado de shock.

El México donde el vecino del primer piso sale en toalla, porque el sismo lo agarró bañándose; y el otro donde quien vive en el tercero, no sale para no despertar a los hijos.

El colmo es que tenemos un México donde seguimos recordando con rabia que "no era penal" y otro donde se nos olvida que cada tanto, un terremoto nos visita y da un par de cachetadas por no estar preparados.

Esto pues, es la neta, mejor dicho: una poblaneta.

POB/JCSD