Animal Save es un movimiento global que también se desempeña en Puebla, donde activistas permanecen en la lucha contra el especismo, con el propósito de hacer conciencia y lograr la liberación de los animales para que vivan una vida digna.

En entrevista para Poblanerias.com, Fernanda Ramírez, coorganizadora del capitulo de Animal Save en Puebla, explica que el especismo es una forma de discriminación hacia especies que no pertenecen a la humana. Consideran que esto se ejerce de las personas hacia los animales.

La Real Academia Española (RAE) lo define como: “discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Y/o creencia según la cual el ser humano es superior a los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio”.

“ En todo caso es lo mismo que la discriminación hacia las personas de otras etnias, que es el racismo, o incluso de clase que es el clasismo. El especismo es específicamente la discriminación hacia los animales” , explica Fernanda Ramírez.

Es importante proteger a especies distintas a las consideradas como “de compañía” o mascotas, como lo son perros y gatos, entre otros, según lo explica. Asimismo, comparte que luchan para que se reconozcan a todos los animales como individuos y seres con derechos, pues expone que, aunque sean diferentes a los de las personas, no son menos importantes.

Por ello, buscan la liberación animal en Puebla, así como la no esclavitud y no explotación, con diversas actividades de concientización, como lo son pláticas, difusión de información, e incluso colocación de mensajes en carteles que pegan en el Centro Histórico o colocan mensajes con gises.

La lucha de Animal Save comenzó en Toronto, después de convirtió en un movimiento global que fue llegando a diversos países, entre ellos México, mediante capítulos (como llaman a cada grupo de activistas) y en Puebla se ubica uno. Hasta este 2021, hay más de 150 capítulos, explica Fernanda.

“ Animal Save difunde que todos tenemos el deber moral de dar testimonio y acabar con lo que es el abuso, la explotación y la esclavitud hacia todos los animales. Nuestros objetivos siempre son desde la base del amor y la no violencia, y el enfoque principal son todos los animales, todo lo que hacemos es por y para los animales”, añade.

Buscan erradicar el término “maltrato animal”

Fernanda explica que quieren que no se use más el término “maltrato animal”, pues no buscan que los traten bien para después matarlos o usarlos con otros fines. Por ejemplo, en el caso de los que se usan para experimentar, no desean que los tengan en buenas condiciones, sino que no los usen siquiera.

“ Muchas veces no se trata del trato del que se les dé a los animales como tal, sino el uso que se les da en general, porque cuando hablamos de trato, hablamos de que les podemos hablar feo, pero darles una croqueta, o pegarles y decirle que son bonitos, entonces realmente el trato es algo que queremos eliminar del vocabulario de la liberación animal” , asegura.

Refiere que por ello luchan con el propósito que esas practicas que atentan contra los animales no existan más, sino que vivan una vida digna en general y se respeten sus derechos como seres vivos.

“ No buscamos que se hagan reglas o se generen focos donde se les aliente a trabajar, como en procesos en los que se les trate mejor, para que a final de cuentas se les asesine o se les mate y se los esclavice diariamente. Nuestra posición es abolicionista, pero siempre desde una practica amorosa y de no violencia hacia otros individuos”, sostiene.

Cuenta además que una de sus iniciativas a nivel mundial, por ejemplo, es que los gobiernos hagan que lugares de venta de alimentos utilicen productos más sustentables y eviten los que son de origen animal.

¿Cómo sumarse a la lucha antiespecista?

La coorganizadora del capítulo de Animal Save en Puebla comenta que cualquier persona puede sumarse al movimiento, en el que tienen cuatro pilares de trabajo:

Van a rastros municipales y les dan agua a los animales, están con ellos un momento, siendo testigos de lo que ocurre. Concientización para dar pie a la liberación animal, al hablar con las personas. Creación de campañas locales, nacionales o mundiales. Por ejemplo, pegan carteles en puntos estratégicos de la ciudad. Difusión a través de redes sociales.

Quienes estén interesados en unirse, puede contactar al movimiento a través de su página de Facebook: Puebla Animal Save. O también mediante su sitio web a nivel nacional pueden sumarse: animalsavemexico.org.

