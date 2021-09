En Puebla, dos menores de 13 años y 17 años, originarios de la ciudad de Puebla, recibieron la vacuna contra la COVID-19, luego de ganar dos amparos.

Los menores recibieron la primera dosis de Pfizer en el Hospital General de Tehuacán, donde esta semana se realizó la jornada de vacunación para 30 a 39 años.

Ante los medios de comunicación, la madre de uno de los menores señaló que fue un “proceso rápido”, pues el amparo se presentó el pasado 28 de agosto.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, José Antonio Martínez García, secretario de Salud, informó que en el Estado se han presentado 24 casos de amparo para que menores reciban la vacuna.

Declaró que dichos casos ya tienen dictamen de un juez y que esperarían la respuesta de la Brigada Correcaminos.

Sin embargo, Miguel Barbosa respondió que en Puebla “se cumple con las sentencias de amparo” y que si los menores tienen una resolución a su favor, debería aplicarse la vacuna.

Las sentencias de amparo se cumplen, no sea que nos metamos en una responsabilidad por andar consultando el cumplimiento de una sentencia, de verdad, que se cumplan las sentencias de amparo, no hay otra forma, es motivo de responsabilidad no hacerlo”.