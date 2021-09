Tras estar formados en una larga fila, poblanos reportan que se les negó la vacuna contra Covid-19 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

De acuerdo con el reporte de una persona para Poblanerías, ella llegó a las 3:30 de la tarde (el horario en el que le correspondía) y, a las 5:30 pasaron a decir que iban a vacunar hasta las 6:00 de la tarde, sin importar las personas que habían en la fila.

Esto causó disgusto e indignación en los usuarios, pues hubo gente que llevaba horas formada bajo el sol y la lluvia, respetando sus horarios y lugares.

Asimismo, las personas reportaron que un coordinador perteneciente de la Secretaría de Bienestar no les permitió el acceso, pues el horario de vacunación ya había concluido y, supuestamente, ya no había vacunas.

“ Ya que se tardaron tanto tiempo en traer las vacunas, yo no sé por qué motivo [...] y que ahorita, toda la gente que está esperando y se formaron desde hace cuatro horas, les vengan a decir 'no, pues ya no, venga usted mañana', a perder otro día. No, no se vale, las autoridades deberían respetar eso” , dijo una señora en el ISSSTEP.

La gente tuvo que retirarse del ISSSTEP sin completar su esquema de vacunación, por lo que tendrán que asistir en los próximos días.

Representante del ISSSTEP informó al medio El Sol de Puebla, que se trató de una falla de logística entre el personal del Bienestar, pero que sí se contaba con el biológico suficiente para continuar con la jornada.

Por su parte, José Antonio Martínez García, Secretario de Salud del Estado de Puebla, aseguró que hubo mucha afluencia y que llegó mucha gente que no le tocaba el domingo.

