En 1968, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson decretó una semana de fiesta para celebrar la herencia hispánica alrededor del 15 de septiembre, pues es una fecha cercana a las celebraciones de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile.

Sin embargo esta celebración creció en 1988, son 30 días de festejo entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para festejar el impacto cultural y social que ha dejado en dicho país personas hispanoamericanas.

Durante el mes, en diferentes ciudades se realizan diversos festivales, espectáculos, muestras de arte, conferencias, exhibiciones de películas, reuniones comunitarias e inclusive el sitio web de la Herencia Hispánica en el cual se comparten varias historias y tradiciones latinas que influencian a personas en Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2020, el 18.5 por ciento de la población total de dicho país son de origen latino, es decir, más de 60 millones de personas.

Durante este mes, varias empresas se suman al festejo con campañas dirigidas a los públicos latinos, los gobiernos locales suelen organizar algunas actividades, inclusive se organizan algunos concursos y premios para la comunidad latina.

Las ligas profesionales deportivas americanas como la NBA (basquetbol), MLS (futbol) MLB (béisbol) y la NFL (futbol americano) se suman a estos festejos cada año con diferentes campañas.

Los equipos de basquetbol y béisbol suelen lanzar líneas de ropa en las cuales emplean palabras en español para generar una conexión con el público latino y celebrar el mes de la herencia.

Por ejemplo, los Knicks de Nueva York cambian el tradicional "New York" en su jersey por "Nueva York", mientras que otros equipos optan por agregar prefijos en español como Los Lakers, El Heat, El Jazz o Los Suns.

We're wearing special #LosAstros jerseys this series as part of Hispanic Heritage Weekend at MMP! @LosAstros pic.twitter.com/Wk58zu7DeX

— Houston Astros (@astros) September 15, 2018