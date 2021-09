La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) cuenta con el servicio de unidades en tres líneas, así como alimentadoras; en ambos casos surgen dudas para los usuarios, sobre todo para los nuevos, como: ¿Dónde conseguir la tarjeta? O ¿Cómo pagar o recargar?

Alimentadoras del RUTA

De acuerdo a RUTA, cuentan con 34 alimentadoras estas cubren desde el norte de San Pedro Cholula hasta el sur de Valsequillo. Su parada más al oeste es en la calle Reforma, 10 (Santa Isabel Cholula) y la parada más al este es en el Boulevard Del Gasoducto, 28 (Puebla).

Cuando empezaron a operar aceptaban el pago con tarjeta del RUTA o en efectivo, sin embargo algunas unidades comenzaron a solo recibir el pastico precargado con dinero; como la A6, A6a, A8, y A9, que lo informaron el 2 de septiembre.

El costo por viaje en esta opción, es de 6 pesos.

Tarjetas de RUTA

Las tarjetas prepago de RUTA son las mismas para el servicio de alimentadoras y para el resto de unidades. Estas se pueden comprar en las máquinas ubicadas en todos los paraderos de las líneas 1, 2 y 3.

En ese sentido, solo es necesario depositar 20 pesos en la máquina y posteriormente arroja la tarjeta con 7.5 pesos de saldo, lo cual equivale a un viaje en metrobús, y alcanza y sobra para las alimentadoras.

En las mismas máquinas se pueden realizar recargas, solo es importante conocer que no dan cambio, puesto que, si alguien desea recargar solo 15 pesos, por ejemplo, deberá colocar el dinero exacto u otra cantidad superior que no le importe recargar si es que no tiene cambio, como un billete de 20 pesos.

Tarjetas preferenciales del RUTA

Para personas adultas mayores y quienes tengan alguna discapacidad, es posible tramitar una tarjeta preferencial, con el fin de

Solo es necesario:

Credencial INAPAM / DIF

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Los requisitos deberán ser entregados para el trámite en los siguientes centros de atención:

Línea 1: Tlaxcalancingo - Juárez Serdán – Bosques (SN Tercera Cerrada Villa California, Heroica Puebla de Zaragoza)

Tlaxcalancingo - Juárez Serdán – Bosques (SN Tercera Cerrada Villa California, Heroica Puebla de Zaragoza) Línea 2: Margaritas - Torrecillas - Paseo Bravo (2910 Héroes Del 5 De Mayo, Heroica Puebla de Zaragoza)

Otras consideraciones...

Es importante mencionar que el RUTA, en las unidades tipo metrobús, cuentan con servicio exclusivo para mujeres en sus tres líneas; en estos espacios solo pueden entrar ellas.

Mientras que los domingos, cualquier persona usuaria puede abordar las líneas con su bici, hasta la 1:00 p.m., para apoyar a quienes suelen asistir a la Vía Recreativa, o simplemente deseen pasear en bici en el Centro Histórico o alguno de los parques.

Además, el personal de la salud tiene acceso gratuito sin requerir tarjeta del RUTA. Solo deben solicitar el ingreso el paradero con el guardia de seguridad, o en Alimentadoras de Líneas 2 y 3 por la parte trasera de la unidad.

