Así trabaja Brandon, el niño tatuador de Puebla

Brandon Burgos Vargas tiene 11 años y lleva más de un año tatuando personas en su tiempo libre. Aprendió viendo a su papá, Jesús Burgos, quien tiene el estudio JB Tattoo y ha sido el encargado de guiarlo en este pasatiempo.

En entrevista con Poblanerías.com, Brandon cuenta que, gracias al apoyo y confianza que ha recibido, ha podido aprender del arte de tatuar.

Sin embargo, padre e hijo aseguran que es solo un pasatiempo y que –por ahora– lo más importante es ir bien en la escuela.

Para Brandon, el interés por tatuar surgió cuando tenía 9 años. Lo hizo al observar la técnica de su papá, aunado a su gusto y talento por el dibujo.

Inició ayudando a preparar las mesas para los tatuajes en el estudio y –posteriormente– a hacer los esténciles.

El esténcil o plantilla es la base para un tatuaje. Se trata del diseño que se está buscando plasmar en la piel y su proceso es importante, pues las líneas que se dibujen deberán tener el tamaño y la precisión adecuada para ser la guía a la hora de poner la tinta.

Para el niño, tatuar es un pasatiempo que usa para distraerse y relajarse; platica que quiere continuar estudiando y terminar una carrera, pues uno de sus sueños es ser Marino.

Tatuar no solo es usar la aguja en la piel de una persona, sino que lleva un proceso previo importante, comenta. Por eso, ha leído libros que hablan del proceso del tatuaje para saber protocolos de higiene, primeros auxilios, cantidades, fuerza empleada y todo lo que se necesite saber para hacer un diseño.

Su padre, Jesús ha sido un guía. No solo le ha ayudado a practicar, sino que ha fungido como lienzo humano, pues Brandon ya le ha hecho más de seis tatuajes.

Desde los 10 empecé [a tatuar] en naranjas y piel sintética, pero ya tengo tiempo tatuando personas (...) He tatuado a muchas personas, mi papá, mis tíos y los que me lo piden, entonces han sido muchos tatuajes los que he hecho de diferentes diseños [de diferentes tamaños y complejidad]”