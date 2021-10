El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se puede tramitar en línea, tanto para personas físicas como para personas morales que practican alguna actividad económica en el país, además a partir de 2022 será obligatorio que las personas mayores de 18 años de edad cuenten con este sin importar su situación económica.

De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dicha decisión se tomó para facilitar el ingreso de los jóvenes al régimen fiscal y realizar más velozmente sus trámites ante este, por ello será obligatorio.

Aclaró, además, que los jóvenes mayores de edad que no estén trabajando, no serán objeto de sanciones, ni tendrán obligaciones fiscales, es decir, no tendrán que pagar nada, siempre y cuando su régimen de “personas físicas sin actividad económica”.

Para tramitar el RFC en línea, solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial del SAT, haciendo clic aquí. Verificar que la página abierta indique: ‘Obtén tu RFC con la Clave Única de Registro de Población (CURP)’. Tener a la mano el CURP, para colocarlo en el sitio web mencionado. Capturar el código de verificación. Proporcionar un correo electrónico a donde llegará toda la información necesaria, y lo primero será el registro exitoso. Dar clic en “finalizar trámite”.

Para este trámite, el SAT cuenta con una guía rápida que se puede consultar dando clic en este enlace. Este, da puntualmente los pasos a seguir, mostrando imágenes, con el fin que sea más sencillo realizar el proceso.

Dudas frecuentes sobre el RFC

Entre las preguntas que suelen tener las personas que desean registrarse por primera vez, y a las que ha respondido el SAT, están:

¿Qué es el RFC? : Es una clave alfanumérica que el gobierno de México utiliza para identificar tanto a las personas físicas como a las personas morales que practican alguna actividad económica en el país y por la que están obligadas a pagar impuestos

: Es una clave alfanumérica que el gobierno de México utiliza para identificar tanto a las personas físicas como a las personas morales que practican alguna actividad económica en el país y por la que están obligadas a pagar impuestos ¿Cuáles son los documentos que se solicitan?: Únicamente la CURP.

Únicamente la CURP. ¿Quiénes pueden realizar la inscripción en el RFC a través del portal del SAT?: Las personas mayores de 18 años que cuenten con CURP.

Las personas mayores de 18 años que cuenten con CURP. ¿Puedo inscribirme en el RFC sin obligaciones fiscales?: Sí, siempre y cuando no estés obligado a expedir comprobantes fiscales por los actos, actividades o ingresos que percibas, ni a presentar declaraciones periódicas.

