La Cámara de Diputados aprobó, durante la madrugada de este jueves en lo general y particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022.

Pero, ¿qué es la Miscelánea Fiscal? Es un documento enviado por el Ejecutivo en materia de recaudación de impuestos que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del próximo año.

La aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 llevó tres días en la Cámara de Diputados y su discusión ocasionó enfrentamientos entre legisladores de Morena, Partido del Trabajo y el Verde con las bancadas de los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

El proyecto propone reformar varias leyes, entre estas: Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, entre otros.

¿Se contemplan nuevos impuestos?

No. La Miscelánea Fiscal 2022 no contempla la creación de nuevos impuestos. Sin embargo sí contempla el aumento de algunos servicios y productos como el incremento en el precio de pasaportes o la entrada a museos arqueológicos.

Un análisis publicado por Juan Pablo López en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. indica que, la Miscelánea Fiscal 2022 se plantean reformas para fortalecer a la autoridad tributaria, identificando tres objetivos:

Control: Enfocado en monitorear a los contribuyentes para seguir los nuevos lineamientos en materia fiscal. Claridad: Modificaciones que limitan, redefinen o acotan ciertos conceptos tributarios. Simplificación: En particular los cambios de distintos regímenes de actividad empresarial para incorporarse al nuevo esquema de Responsabilidad social tributaria.

¿Los de 18 deberán inscribirse al SAT y pagar impuestos?

Sí. Lo aprobado por la Cámara de Diputados incluye que personas físicas mayores de 18 años cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) aunque no ejerzan ninguna actividad económica.

Pero no recibirán las sanciones que marca el Código Fiscal en caso de no cumplir la norma o de no presentar declaraciones anuales. Es decir, los jóvenes, al cumplir la mayoría de edad, no están obligados a presentar declaraciones fiscales cuando tengan ingresos ni a inscribirse.

Este punto fue uno de los de mayor discusión debido a que los legisladores de oposición señalaban que se aplicarían sanciones de hasta 11 mil pesos a quienes no cumplieran. Sin embargo, una reserva presentada por la diputada Lidia García Anaya indica que los jóvenes no serán sancionados en caso de omitir alguna disposición.

Lo anterior, según el documento, es para evitar que los jóvenes sean usados como prestanombres o registrados como dueños de una empresa fantasma.

¿Qué dice sobre el IVA y los productos de higiene?

En el documento también se contempla la eliminación del IVA de 16% a productos de higiene femenina, como: toallas sanitarias, copas menstruales y tampones, debido a que este impuesto “afecta más a las mujeres en situación de pobreza que no pueden acceder a dichos productos por falta de recursos”.

Además, se reconoce que la falta de recursos de niñas y adolescentes para adquirirlos, perjudica su rendimiento escolar y abona al ausentismo de las estudiantes en las escuelas.

Se espera que, al retirar este gravamen, los productos bajen de precio.

¿Qué dice sobre las donaciones?

La deducción por donaciones fue otro de los puntos que tuvo gran discusión entre los legisladores. El dictamen aprobado limita las deducciones a las donaciones que pueden hacer las personas físicas a las organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, los diputados aprobaron que una persona física pueda deducir hasta el 15% del total de sus ingresos anuales.

No obstante, el monto total de deducción no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –que equivale a 163 mil 465 pesos– o el 15% del total de los ingresos del contribuyente.

Al año 2021, el valor de la UMA anual es de 32 mil 693 pesos.

¿Qué pasará con lo aprobado por la Cámara de Diputados?

Ahora el dictamen será enviado al Senado de la República para su discusión y aprobación. Esto significa que, lo aprobado por la Cámara podría ser modificado por los senadores.

