Lilia Cedillo asume rectoría BUAP: iniciará consulta universitaria

Este lunes 4 de octubre de 2021, María Lilia Cedillo Ramírez asumió la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para el período 2021-2025. Será la primera mujer que ocupe este cargo en la historia de la universidad.

Durante la Sesión Solemne del Consejo Universitario, Lilia Cedillo anunció que en los próximos 100 días se darán a conocer las acciones de trabajo. No obstante, señaló que se emitirá –de forma inmediata– la convocatoria para la renovación del Consejo Universitario.

Lilia Cedillo Ramírez anunció la realización de una consulta para conocer las opiniones e ideas de todos los universitarios que contribuya al plan de desarrollo.

La nueva rectora de la universidad pública de Puebla dijo que se atenderán problemas derivados por la pandemia; por eso, anunció apoyos a todos aquellos que estén en vulnerabilidad económica, a causa de la muerte de alguno de los miembros de su familia.

El apoyo también será emocional, dijo, y prometió instalar una línea de atención para los universitarios que funcione las 24 horas. Esta será atendida por pasantes en servicio social de la facultad de Psicología; y posteriormente, serán dirigidos con profesionales para seguir un tratamiento adecuado.

Para mejorar y dar paso a a una serie de acciones pendientes a mejorar trámites administrativos, informó que habrá una nueva gobernanza y que asegurará la estabilidad laboral de los universitarios.

Demos paso a una nueva forma de gobernanza, ya no será necesaria la cercanía ni la mediación de algunas figuras que en el pasado eran a través de quienes se hacía este tipo de gestiones. Vamos a alentar nuevos liderazgos en lo estudiantil y en lo académico”.

Aseguró que su gestión será “abierta a las opiniones de todos y al escrutinio social”. Se compromete a tener administración austera eficaz y eficiente; y que cada una de las adquisiones y acciones que se hagan cumplan con la normatividad a nivel estatal y federal que exista.

En el discurso, Lilia Cedillo se comprometió a tener cercanía con los universitarios a través de un buzón donde todos pueden enviar sus necesidades. Y que continuará dando clases.

He decidido seguir ligada a la docencia y seguiré dando clases. Seguiré preguntando a mis estudiantes qué les gusta y qué les disgusta”.

Aseguró que se darán cuentas claras sobre la responsabilidad social y que no permitirá abusos ni discriminación contra la comunidad universitaria; y se comprometió a atender la violencia de género.

Los convoco a que en esta universidad no haya un abuso más, a atender las cuestiones relacionadas con la violencia de género (…) no se tolerará ni un abuso más, ni un solo acto de discriminación hacia un universitario. Me comprometo a tener una institución incluyente”.