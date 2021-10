OPINIÓN: Enrique Peña Nieto en Roma ¿anécdota o noticia?

Dicen que esperaban la salida de una artista famosa, fuera de un elegante hotel en la ciudad de Roma, pero quien salió fue el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y su actual pareja Tania Ruiz.

Tres mexicanas que se encontraban en este sitio, tomaron sus teléfonos móviles para documentar la forma en que increpaban y gritaban “ratero” al también ex gobernador del Estado de México.

Como suele suceder, en cosa de nada un video se volvió viral en Internet y se convirtió en tendencia y en la nota del día.

Este acontecimiento vuelve a poner en la mesa una eterna discusión alrededor de la delgadísima línea que existe entre lo público y lo privado y en la forma en cómo medios y periodistas deben conducirse.

El viaje de una persona es un asunto privado

A nadie le debe importar a dónde y cómo viaja otra persona y en lo individual, cada quien hace de sus viajes un asunto público cuando decide por voluntad compartir sus fotos y experiencias en sus perfiles socio digitales.

Cuando hablamos de una figura pública como Enrique Peña Nieto, quien durante muchos años vivió del erario público como diputado local en el Congreso del Estado de México, como secretario de estado en el Gobierno del Estado de México, como gobernador de esa entidad y luego como Presidente de la República, estamos hablando entonces de alguien que permanece en el ámbito de lo público por sus acciones realizadas en su actividad como funcionario.

El papel de medios y periodistas no está en la anécdota de si le gritaron o no “ratero”, como si eso le importara a la población romana. El trabajo periodístico es indagar de dónde obtiene recursos el ex presidente para pasearse en una de las ciudades más caras del mundo y hospedándose en un hotel donde una noche puede llegar a costar hasta 10 mil euros.

Si Enrique Peña Nieto no goza de una pensión de ex presidente porque ya no existe ese pago de por vida y si no tiene empleo formal, entonces ¿¡de dónde obtiene dinero para darse esa vida de lujos!?

A medios y periodistas corresponde investigar y en su caso documentar si estos gastos son cubiertos con recursos obtenidos de manera irregular o están asociados a los casos de corrupción que acompañaron toda su gestión.

Si iba con su pareja y si le gritaron “ratero”, sólo son datos que adorarían la historia, pero NO son la nota, como lo reflejaron la gran mayoría de medios que optaron por la pereza y privilegiaron el trending topic, en detrimento claro, del buen periodismo.