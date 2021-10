Durante el 9 de octubre, Daniela Cruz García hizo una denuncia pública contra Gustavo Haddad, su cuñado, pues comentó que la atropelló tras defender a su hermana Valeria, sin embargo, ella publicó un video a través de redes sociales donde contradice caso de violencia de género y asegura que no lo denunciará.

De acuerdo a Valeria Cruz García, “los hechos no son como los pinta” su hermana, debido a que asegura que en realidad ella se estaba bajando de un Uber para subirse al vehículo de su esposo, pero que en ese momento llegó Daniela y le intentó hacer creer a las personas que pasaban por el sitio que se trataba de un secuestro.

“ Lo vio como la oportunidad perfecta para extorsionar a mi esposo con el motivo de obtener dinero. Hizo ver a las multitudes alrededor de la zona que era una especie de intento de secuestro, cuando no fue así” , dijo.

Añade que las personas que presenciaron el acontecimiento intentaron linchar a Gustavo, por lo que intentó salir del sitio y fue cuando atropelló a Daniela, pero asegura que fue “accidentalmente” y el resultado fue una lesión “ligera” para su hermana.

Considera que Daniela exageró con el video que compartió en redes sociales, pues sostiene que su esposo es inocente sobre toda la información en su contra que ha circulado y mencionó que incluso tuvieron que salir del país debido a las acusaciones.

“ La multitud no sabía qué estaba sucediendo y quería matarlo, y aventaban piedras sin piedad. No pude entrar a la camioneta con mi esposo porque las multitudes no me dejaban avanzar y me jaloneaban, posteriormente causándome muchos moretones” , agregó.

También, hizo a un llamado para que las personas usuarias de internet dejen de compartir la información de Daniela, agradeció a las autoridades que se acercaron a apoyarla y sostuvo que no necesita ayuda. Finalmente, a su hermana le dirigió un mensaje en el que pide que detenga las acusaciones y le comentó que si necesitaba apoyo económico solo debió decirles.

Has ahora, Daniela no ha dado otra declaración, tras la contradicción de su hermana y el video donde señala a Gustavo de intento de homicidio permanece en redes sociales, donde expone que teme por su vida y se siente en una posición vulnerable.

Asimismo, su versión es que Valeria le llamó porque se sentía insegura con su esposo y necesitaba apoyo, en ese momento acudió a su domicilio en Sonata, y acusa que fue ahí donde él se puso violento y la atropelló.

