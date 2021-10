Una nueva investigación internacional sobre creación de empresas offshore y manejo de fortunas en paraísos fiscales volvió a salpicar en México a políticos, entre ellos a Julio Scherer, ex Consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes y el senador morenista Armando Guadiana.

En el caso denominado "Pandora Papers", que surgió luego de la filtración masiva de casi 12 millones de documentos a escala global y en el que participaron medios como El País, Proceso, Quinto Elemento Lab y Univisión, también se incluye a Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala también aparecen en la lista de personajes que trasladaron recursos a paraísos fiscales.

La investigación exhibe cómo unos tres mil mexicanos han creado sociedades de papel para comprar, en algunos casos propiedades jets privados y yates, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Aunque tener una sociedad "offshore" no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal.

En el caso de Julio Scherer, ex consejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2017 era el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con la investigación.

La compañía 3202 Turn Ltd tenía activos de dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado. Las acciones de la sociedad presuntamente las recibió en 2011 de una familia de empresarios mexicanos que estaban entre sus principales clientes.

Según los documentos a los que tuvo acceso la investigación, esa compañía "offshore" posee el 100 por ciento de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.

Bajo el mismo nombre que la compañía ubicada en las Islas Vírgenes, hay una registrada en Miami, que se denomina 3202 Turn LLC.

Esta empresa es propietaria de un departamento lujoso con vista al mar en Miami. Este inmueble fue comprado en 2006 por 1.2 millones de dólares y, según el registro oficial del condado de Miami Dade, los impuestos de vivienda los pagó Scherer entre 2013 y 2016.

La empresa en Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer entró al Gobierno mexicano, pero la compañía de Florida sigue siendo propietaria del departamento.

Según la investigación, Scherer declinó responder las preguntas sobre las empresas y el departamento, y justificó que la investigación alude a un periodo en su carrera en el cual "no era funcionario público sino profesionista independiente".

Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo"