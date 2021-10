Premio Nobel de la Paz 2021 es otorgado a periodistas

Los periodistas Dmitry Muratov, originario de Rusia, y Maria Ressa, originaria de Filipina; fueron galardonados la mañana del viernes 8 de octubre con el Premio Nobel de la Paz 2021 por "la valiente lucha por la libertad de expresión".

Ressa ha centrado su enfoque en la campaña criminal antidrogas del Presidente Duterte en Filipinas. Por su parte, Muratov informa desde hace 27 años en su periódico, sobre temas censurados del Gobierno de Rusia.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

