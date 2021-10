Este martes, durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud informó el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país.

Durante el informe se detalló que 70 millones 996 mil 565 de personas han sido inmunizadas con al menos una dosis contra la COVID, por lo que a nivel nacional se ha vacunado al 77 por ciento de la población meta.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, Puebla es el décimo sexto (16º) estado con mayor porcentaje de personas vacunadas con al menos una dosis en el país, pues ya se ha vacunado al 80 por ciento de los habitantes del estado.

Por primera vez desde que inició la vacunación en México, Puebla se ubica dentro de los estados no rezagados en aplicación de vacunas tras realizarse las campañas de vacunación en Puebla capital y la zona metropolitana.

Pero, ¿qué es la población meta?

La población meta es todas las personas de 18 años o más de acuerdo con la estadística presentada por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO) a mediados de 2021.

Por ende, esta cifra no incluye a los menores de edad entre 12 y 17 años con comorbilidades, para quienes ya se aprobó la vacunación. Tampoco considera a los menores que han ganado un juicio para recibir la vacuna.

¿Quiénes faltan por vacunarse en Puebla?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, la población meta a vacunar en el estado es de 4 millones 429 mil 394 personas.

Hugo López Gatell informó que en Puebla únicamente falta aplicar primeras dosis de vacunas en algunos municipios de la Sierra Norte del estado, las cuales se aplicarían durante esta misma semana.

Por ende, el resto de personas que no se han vacunado son personas rezagadas y no pudieron recibirla en la fecha indicada así como quienes no quieren recibir la vacuna.

Es por ello, que para incrementar el porcentaje de población vacunada, la Secretaría de Salud de Puebla comenzó este 27 de octubre una jornada de vacunación para personas rezagadas en 54 municipios del interior del estado.

