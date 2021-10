La venerable Madre María de Jesús de Tomelín y del Campo, conocida como El Lirio de Puebla, fue una monja que nació en Puebla el 21 de febrero de 1579 y murió el 11 de junio de 1637. La leyenda cuenta que en vida realizó once milagros de sanación, y tras fallecer hizo aún más, derivado de un aceite que desprendió en su muerte.

De acuerdo a Orestes Magaña, historiador, en el libro Leyendas Clásicas, la Madre fue hija de Sebastián de Tomelín, un español adinerado, dueño de un obraje en Puebla, que se casó con Francisca del Campo, oriunda de la Ciudad de México.

Cuando María de Jesús era niña, comenzó a llamar la atención, pues veían en ella cualidades místicas. Por ejemplo, en una ocasión, en la Iglesia de la Concepción estaban en misa, y ella le dijo a su padre que veía a un hombre que decía ser hermano (de Sebastián), pero no le creyó, por lo que insistió hasta que le preguntó qué le decía.

Ella respondió que él decía llamarse Francisco y que pedía una misa por el descanso de su alma, a lo que su padre respondió que le iba a creer si verificaba que realmente estaba viendo a su hermano, por lo que le hizo unas preguntas para que él se las respondiera a María de Jesús.

“ ¿Qué prendas llevaba el día que me fui de España, crees que pueda decírtelo? Y mi amada madre, sí ella, tu abuela que no conociste, ¿qué medallón tenía cuando fue a despedirme al puerto? Y si realmente hablas con mi hermano podrás decirme que fue lo último que me dijo”, mencionó Sebastián de Tomelín.

Mientras María le transmitía las preguntas a Francisco, hubo un silencio y después ella le respondió puntualmente a su padre: “Nadie fue a despedirte al puerto, la abuela tenía un medallón de plata del apóstol Santiago. Y no quiere decirme lo último que te dijo, que ya lo sabes…”; fue entonces que se sorprendió y le creyó.

Su vida como monja

A los 15 años estuvo a punto de ser obligada a casarse con el hijo de un socio de su padre, pero ella no quería, ella quería ser monja, pues además se consideraba como un gran honor y ella de por si pasaba horas en el oratorio de la casa familiar, incluso su hermano aseguraba haberla visto levitar.

Aunque su papá no quería que ella fuera monja, como pudo se dirigió al convento de la Concepción y convenció al padre de dejarla entrar, cerró la puerta, miró a una madre y se sintió aliviada por que obtuvo lo que buscaba.

Se convirtió en monja, en ese entonces también sus compañeras aseguraron verla levitar. Además, solía hacer constantemente penitencias de sangre, que se causaba con látigos sobre la piel. A la par, en su vida como monja, dicen que curo a 11 personas de forma milagrosa.

Murió a los 58 años de edad, y ella misma lo había dicho tiempo antes, que sabía que iba a morir al llegar a la fiesta de Corpus Christi, el santísimo sacramento. Asimismo, profetizó la muerte de Gutierre Bernardo de Quiroz, entonces obispo de Puebla, y la llegada de Juan de Palafox y Mendoza al poder.

Cuando su muerte ocurrió, su cuerpo comenzó a emitir un intenso olor a perfume en el ambiente, similar al de los lirios, asimismo fluyo una especie de aceite que las monjas recogieron y usaron en la epidemia de cólera para limpiar el convento y con ello protegerse de la enfermedad. Ninguna en ese convento se enfermó.

Cuentan además que algunas monjas tomaron tierra del sepulcro, con lo que se realizaron otros 29 milagros con la aplicación de esta tierra. Incluso dicen que utilizó dicha tierra, mezclada con barro del santuario de San Miguel del Milagro, para curarse un tumor.

Su beatificación

Diego Osorio de Escobar y Llamas, quien fue obispo de Puebla, ordenó el proceso de beatificación en 1661 en 1661 y lo envió al papa Clemente X, debido a los milagros que realizó en vida y luego de su muerte.

El proceso se detuvo y fue reactivado en el siglo XX por Sor Angélica de Jesús Eva Lagos O.I.C y fray Jerónimo Verduzco O.F.M, y de nueva cuenta no siguió en pie la beatificación, sino hasta 2021 que se retomó a la espera de concretarse.

