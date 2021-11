A dos semanas de haber denunciado por abuso sexual al ex vice-primer ministro de China y miembro del partido comunista: Zhang Gaoli, la tenista Peng Shuai ha desaparecido en su país natal.

Como vice-primer ministro, Gaoli fue muy cercano a Xi Jinping, el actual presidente de China, quien ha sido señalado por el aumento de las violaciones de derechos humanos en China.

Peng presentó la denuncia el pasado 2 de noviembre a través de su cuenta de Weibo, una red social muy utilizada en China. Sin embargo, la publicación fue borrada 20 minutos después, y desde entonces, la cuenta de la tenista se encuentra bloqueada.

Desde ese día, este tema de conversación ha sido censurado por el gobierno chino en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. La organización Reporteros Sin Fronteras, ubica a China como el cuarto país con menos libertad de prensa en el mundo.

El 17 de noviembre, la Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés) recibió un correo electrónico, supuestamente escrito por Peng Shuai alegando que estaba en su casa descansando. No obstante, los dirigentes de WTA desconfían de la veracidad de dicho correo.

Asimismo, la Asociación ha solicitado que se realice una completa, justa y transparente investigación de las acusaciones presentadas por la jugadora. A este llamamiento también se unió Amnistía Internacional.

La tenista china de 35 años ha participado en tres ediciones de Juegos Olímpicos, ganó el torneo de Wimbledon y Roland Garros en dobles y estuvo rankeada como la mejor pareja del mundo durante 2014.

Zhao Lijian, portavoz de Asuntos Exteriores de China aseguró que este no era un tema diplomática y se negó a dar comentario alguno.

Steve Simon, presidente de la WTA aseguró en una entrevista con CNN que la asociación está dispuesta a dejar de hacer negocios en China si no aparece Peng Shuai:

En 2019 (la última temporada completa previa a la pandemia), la WTA organizó nueve torneos en diferentes ciudades de China como Shenzhen, Guangzhou, Wuhan o Pekín. Este movimiento provocaría cancelación de contratos y reubicación de torneos.

Diferentes estrellas mundiales del tenis como Serena Williams, Novak Djokovic, Naomi Osaka o Andy Murray se sumaron a la presión a través de redes sociales con un movimiento llamado "¿Dónde está Peng Shuai?".

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

