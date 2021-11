El 64% de las personas consumidoras de deportes no ven competencias de mujeres, debido a tres factores, que principalmente se deben a la nula difusión, puesto que no se conoce o no se informa dónde seguir a las deportistas en competencia.

De acuerdo al estudio La Brecha de Cobertura: un paso para acabar con la disparidad de visibilidad y audiencia en el deporte femenino, que realizó DAZN, un servicio de streaming, junto a The Femmale Quotien, ONG por la igualdad laboral, hay específicamente tres razones:

Las personas no saben lo suficiente sobre las deportistas y equipos, al no conocerlas no siguen sus competencias. No tienen tantas oportunidades de ver sus competencias, puesto que en ocasiones hay disciplinas que, aunque sean en territorio nacional, suelen ser en horarios laborales o escolares, no en las noches como donde participan hombres. No saben dónde pueden ver las competencias que sí se transmiten, debido a que en su mayoría no son transmitidas y, las que sí lo son, en ocasiones no se difunden en las televisoras o son en línea y eso no se le informa a la audiencia.

DAZN expone que, por ejemplo, los partidos de futbol en los que participan hombres suelen estar al alcance de la mano en un instante, en cualquier momento y lugar, normalmente en horario de máxima audiencia, y con resúmenes publicados al instante.

Pero, no ocurre lo mismo con los partidos en los que participan mujeres. Ante la falta de difusión y porque precisamente persiste la falta de cobertura, las personas no ven los juegos, y eso no es “por falta de interés de los aficionados”, asegura.

“ A pesar de la indiscutible excelencia de las mujeres deportistas de todo el mundo, sigue habiendo una enorme brecha en la cobertura que reciben”, expone el estudio.

Aunado a lo anterior, especifica que el impacto que provocaría una mayor cobertura del deporte femenino “podría ser enorme”, por ello sugiere que se le dé a los aficionados de deportes información de cuándo y dónde pueden encontrar una cobertura de calidad de la participación de mujeres en deportes.

Para contribuir a reducir la brecha de cobertura y la disparidad de audiencia en el deporte femenil, DAZN y The Femmale Quotien proponen:

Si se es aficionado de los deportes: Buscar de forma proactiva los eventos de interés personal, reunirse con otras personas para ver los eventos deportivos, e incluso desafiarse a seguir cinco cuentas de deportistas en redes sociales. O, si no se es seguidor del deporte femenil, cuestionarse el por qué.

Si se es medio de comunicación: Tomar la responsabilidad de sentar colectivamente las bases para una visibilidad cada vez mayor, lo que incluye hacer más accesible el deporte femenil y darle una cobertura de alta calidad.

Si se es periodista: Adoptar compromisos firmes para aumentar la cobertura del deporte femenil, junto a una auditoria activa de la frecuencia de los reportajes sobre deportistas, equipos, ligas y eventos donde participen mujeres.

Si se es muy fan: Seguir así, pues es indispensable en la lucha por la igualdad. Su participación es indispensable.

Si se trabaja en un espacio de celebración de eventos: Retar a los responsables para que añadan más eventos deportivos de mujeres.

Si se es deportista: Seguir así. Usar su voz y marca personal para impulsar la visibilidad.

Si se es marca: Reflexionar sobre los apoyos a este sector y reflexionar sobre la diversidad de la audiencia, pues para algunas marcas eso significa una mayor y mejor inversión en deportistas y competiciones femeniles.

