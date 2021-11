El Autódromo de los Hermanos Rodríguez se viste de gala, y tras dos años de espera volverá a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 tras la cancelación de la carrera de 2020 por la pandemia.

Este año ha cambiado el nombre oficial a Gran Premio de la Ciudad de México una vez que el gobierno federal dejó de aportar dinero como patrocinador. En cambio, la Ciudad de México firmó un contrato hasta 2024 para realizar el Gran Premio con capital de un fideicomiso privado.

El Gran Premio de México tendrá una duración de 71 vueltas, y es el tercer circuito del calendario en el cual se dan más vueltas tras Mónaco (78) y Zandvoort en los Países Bajos (72).

Además, este es el circuito en los que se correrá durante esta temporada que se encuentra a mayor altura (2200 metros sobre el nivel del mar), más de tres veces la altura del segundo circuito más alto de la categoría en el Red Bull Ring de Austria.

La altura provoca un gran estrés y desgaste en los motores, por lo que podrían presentarse problemas en algunos monoplazas durante la carrera.

Los coches de Fórmula 1 actualmente son impulsados por un motor V6 turbo híbrido limitado a 15 mil revoluciones por minuto y cuentan con una caja de 8 velocidades, las cuales son cambiadas con paletas al volante.

Para esta carrera, hay 10 escuderías, cada una tiene dos pilotos y compiten por ser el primer coche en terminar la distancia pactada. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin, Alpha Tauri, Williams, Alfa Romeo y Williams son las 10 escuderías que actualmente compiten en la categoría.

Actualmente, en la Fórmula 1 es obligatorio utilizar dos juegos diferentes de neumáticos, por lo que los pilotos están forzados a hacer una parada en pits, la cual en el circuito mexicano toma alrededor de 22 segundos.

Sergio 'Checo' Pérez buscará su mejor resultado en una carrera en casa. Desde que regresó la Fórmula 1 a México en 2015, el mejor resultado del piloto jalisciense es un séptimo lugar, con Force India en 2017 y con Racing Point en 2019.

Ahora con Red Bull Racing, Sergio ha conseguido quedar dentro de los cinco primeros puestos en 10 de las 17 carreras que se han corrido en esta temporada.

Con solamente cinco carreras por disputarse en la temporada, lo que suceda en el Gran Premio de México puede definir la lucha en el mundial de pilotos y también en el de constructores.

Max Verstappen lidera el mundial de pilotos por 12 puntos sobre Lewis Hamilton con cinco carreras por disputarse. Verstappen busca convertirse por primera vez en campeón del mundo y cortar la racha de Hamilton, quien ha ganado cada campeonato desde la temporada 2017.

Mientras que en el mundial de constructores, Mercedes Benz lidera por 23 puntos a Red Bull, la escudería de 'Checo'. El equipo alemán conformado por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas ha ganado este premio desde 2014 con el inicio de la era híbrida.

Con tanto por jugarse entre ambas escuderías, las 17 curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez serán importantes para definir la temporada 2021 de la máxima categoría del automovilismo.

En caso que 'Checo' logre quedar entre los primeros tres lugares, será la primera ocasión que un piloto mexicano logre subirse al podio en una carrera en suelo nacional.

Las actividades del Gran Premio de México comenzarán el viernes con dos sesiones de entrenamientos libres con duración de una hora cada una a las 11:30 de la mañana y 3 de la tarde.

El sábado se realizará la última práctica libre a las 11 de la mañana, y la sesión de clasificación se realizará a las 2 de la tarde.

Finalmente, el domingo se correrán 71 vueltas alrededor del autódromo a partir de la 1 de la tarde, y la carrera durará aproximadamente una hora y 40 minutos.

Todas las actividades del GP de México se pueden ver en vivo a través de F1 TV (plataforma de pago de la F1) y Fox Sports, además en el Canal 5 se transmitirán en vivo la clasificación y la carrera.

