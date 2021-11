Quienes tengan negocios en territorio mexicano, pueden inscribirse para participar en El Buen Fin 2021, sin importar si son pequeñas o medianas empresas.

De acuerdo a El Buen Fin y la Secretaría de Economía, en esta ocasión, el evento se efectuará del 10 al 16 de noviembre de 2021, con el fin de impulsar la reactivación económica de las empresas que se vieron afectadas por las condiciones sanitarias desde 2020.

Para participar con un negocio propio, solo hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener activo el Buzón Tributario.

Contar con la Opinión de Cumplimiento Positiva.

Contar con un RFC válido.

Para verificar que el RFC esté inscrito en el padrón de contribuyentes, el SAT tiene una opción en línea.

Ingresos menores a cinco millones de pesos en 2021.

Cabe mencionar que, la Opinión de Cumplimiento Positiva, es un documento que especifica la situación del RFC de la empresa, en este caso, así como el domicilio fiscal, y verifica que negocio no es una empresa fantasma. Este se puede tramitar en el portal del SAT, es decir, en línea.

Para que los pequeños y medianos empresarios se registren, podrán realizar el proceso con fecha limite al 9 de noviembre de 2021, aunque si lo hacen antes del 8 de noviembre tienen derecho a participar en el sorteo del SAT, cuya bolsa total suma 500 millones de pesos.

El registro es gratuito y pueden participar quienes cumplan con los requisitos anteriores, sin importar si el negocio es en línea. Solo deben:

Ingresar a https://www.elbuenfin.org/ Añadir datos como: nombre, apellido, teléfono, celular, puesto en la empresa, correo electrónico y crear una contraseña. Luego hay que “agregar nueva empresa” y llenar el formulario con información sobre el negocio.

Es importante señalar, de acuerdo a El Buen Fin, que quien use la marca sin registrase será acreedor a una sanción en conformidad con la Ley de la materia, dependiendo la infracción cometida. Por ello, quien no esté dado de alta, no puede utilizar el evento en su negocio.

Por ello, informa que los beneficios de registrarse, son:

El negocio aparece en la página web de El Buen Fin.

Puede atraer ventas con la campaña del evento.

Las empresas registradas cuentan con el respaldo de los organizadores y aliados de El Buen Fin y podrán descargar el manual de identidad y uso de marca, logotipo oficial.

Tienen acceso a los materiales, recursos y capacitaciones que ofrece gratuitamente para que puedan vender en línea y mejorar su competitividad para ventas digitales.

Podrán solicitar su inscripción al Sorteo organizado por el SAT.

Podrán afiliarse a los programas de ConciliaExprés y CopyAdvise que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pone a su disposición.

