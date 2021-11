Twitch es una plataforma en la cual se pueden realizar transmisiones en vivo y reportes indican que actualmente existen 140 millones de usuarios activos cada mes.

Esta plataforma es propiedad de Amazon desde 2014. En los últimos siete años, Twitch ha incrementado la cantidad de usuarios que realizan transmisiones y la audiencia.

Dentro de Twitch se puede observar de todo: gente platicando, reaccionando a videos, compitiendo en e-sports, dando lecciones de guitarra o jugando videojuegos. En realidad se puede observar casi cualquier cosa que sea legal.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en esta plataforma. Kilian Arjona, actual CTO de Flexxible IT reveló que el 90 por ciento de las emisiones de Twitch en español tienen un total de tres o menos espectadores.

De hecho, se han hecho diversas acusaciones hacia la plataforma, las cuales increpan que no promueven que los streamers más pequeños puedan crecer sus audiencias.

Según Sully Gnome, un servicio de estadísticas de Twitch, durante octubre de 2021, los juegos más populares en español fueron los siguientes:

Uno de los principales atractivos de esta plataforma es la generación de ingresos, pues los creadores pueden obtener el estatus de "partner". Quienes alcanzan este nivel, pueden obtener ingresos por diferentes conceptos como:

Estas herramientas que permiten monetizar las transmisiones, han provocado que muchas personas comiencen a transmitir y generen ingresos por jugar videojuegos o platicar. Sin embargo, para poder tener ingresos mensuales significativos se necesita que más de 100 personas paguen una suscripción mensual, lo cual es francamente complicado.

Además, Twitch se queda con un porcentaje (entre 25 y 50 por ciento) de los ingresos por suscripciones. Lo que complica los ingresos a los streamers con audiencias pequeñas y medianas.

En entrevista con Poblanerías.com, Mariana Luna, streamer poblana, comenta algunos de los prejuicios que existen sobre los streamers:

Además menciona que muchos streamers optan por transmitir juegos populares en tendencia en lugar de algo que les divierta.

Muchos creadores de contenido migraron de otras redes sociales como Facebook y YouTube. Con esa migración llegaron miles de usuarios que ya formaban parte de una comunidad de creadores.

Una de las principales funciones que genera la interacción y formación de una comunidad es el chat. Muchos streamers están constantemente interactuando con su audiencia, lo que provoca mayor interés y retención.

La pandemia durante 2020 provocó un aumento importante en la cantidad de usuarios y streamers, sobre todo en los países que la plataforma no había explotado como América Latina y España.

Mariana Luna asegura que, al tratarse de una plataforma dedicada para hacer transmisiones en vivo, su interfaz es más amigable que otras como Facebook o YouTube:

Otro elemento que propició el crecimiento de la plataforma, fueron las transmisiones de deportistas famosos como Paulo Dybala, 'Chicharito', Sergio Agüero o Miguel Layún, entre otros.

Además, la plataforma ha comenzado a ser considerada para transmitir eventos de deporte profesional. Por ejemplo, la Fórmula 1 cedió los derechos del Gran Premio de Brasil al streamer Gaules, quien comentó la carrera únicamente para personas en Brasil.

Ibai, un streamer español, transmitió los partidos de la Copa América en su canal para España.

En Inglaterra, Amazon es propietaria de los derechos de transmisión de algunos partidos de la Premier League, los cuales transmiten de manera simultánea en Prime Video y Twitch.

For viewers in Brazil, Sunday's race from Sao Paulo is being streamed live on Twitch 📺

Lights Out in 30 minutes!

👉 https://t.co/OPN1S5qcNt#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/TDKOnoyrNg

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021