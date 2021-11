OPINIÓN: Vladimir Putin y la crisis energética en Europa

El gas se ha erigido como el protagonista de la actual crisis energética de Europa. Esto se debe por el aumento de la demanda de los países europeos que han reiniciado su economía, pero este fenómeno ha posicionado al presidente ruso, Vladimir Putin, en una pieza clave de la solución.

No es ningún secreto que la mayoría de los países europeos, incluyendo a Alemania, dependen del suministro de gas ruso. Por ende, la escasez de gas representa para los países un riesgo no solo económico, sino geopolítico.

La Unión Europea importa el 90% de su gas natural de otros países y entre ellos Rusia representa el 44%, por lo que es un abastecedor esencial del combustible para el bloque. Esto lo vuelve en un distribuidor esencial en el abastecimiento de gas en Europa.

Rusia es el único actor capaz de hacer la diferencia en la encrucijada gracias a sus grandes reservas de gas natural. Por ello, la crisis energética se ha vuelto una herramienta poderosa para Putin provocando preocupación en Europa.

Rusia, hasta ahora, ha cumplido con el abastecimiento de gas a los países europeos, pero esto puede cambiar y ser utilizado por Putin para presionar y agilizar la aprobación europea del proyecto del gaseoducto Nord Stream 2.

El gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto colosal que atraviesa el mar Báltico y conecta a Rusia con Alemania, desde ahí suministraría grandes cantidades de gas a Europa Occidental. Con su operación, Moscú duplicaría su exportación de gas a Alemania sin tener que pasar por Ucrania, quien obtiene ingresos por los gasoductos rusos que pasan por su territorio.

Lee también: La revolución verde contra el cambio climático

Esta infraestructura ha sido tema de debate en la comunidad europea, puesto que para algunos aumentaría su dependencia del gas ruso. Asimismo, el presidente Putin podría utilizar el suministro de gas como una herramienta de hard power.

A lo largo del tiempo, Europa ha acusado al Kremlin de recortar deliberadamente los suministros para aumentar el costo del combustible, pero con el Nord Stream 2 estaría en condiciones de aumentar y fortalecer su monopolio en la región.

Pero, ¿Para quién es más importante la apertura del gaseoducto Nord Stream 2?

Los niveles de las reservas de los almacenamientos europeos se encuentran en mínimos históricos, lo cual causa una angustia con la llegada del invierno. Sin embargo, la solución no es la apertura del Nord Stream 2.

Rusia tiene la capacidad de enviar el suficiente gas a Europa a través de los gasoductos que ya existen y que atraviesan Bielorrusia, Polonia, Ucrania y el mar Negro. El motivo principal del Nord Stream 2 es evitar pasar por Ucrania y ser una rama geopolítica.

La pérdida de las tarifas de tránsito sería un duro golpe para la economía de Ucrania, dejaría de recibir cerca de unos 3 mil millones de dólares al año. Esto debilitaría aún más la estructura gubernamental de Ucrania y Rusia ocuparía una posición peligrosa en el tablero estratégico.

Por lo tanto, el problema no es la falta de conductos de gas, sino el aumento en la producción de gas por parte del gobierno ruso, lo que no permite lo que no permite que la crisis se resuelva de manera paulatina y se recuperen los niveles de las reservas de los países europeos.

Por el momento no se cuenta con una solución inmediata, el frenesí por conseguir gas natural hace que se disparen los precios del gas y el petróleo, que pueden ser utilizados como sustituto en algunos casos, pero sería agravar la contaminación ambiental.

Lee también: El tercer mandato de Justin Trudeau

La respuesta a largo plazo a la situación actual en Europa debe ser el despliegue de las fuentes de energía renovable. Esta es una gran oportunidad para que los países inicien proyectos de inversión a favor de las energías eólicas y solares.

Esta solución no solo sería de beneficio ambiental; por un lado, disminuiría el papel de los combustibles fósiles; por el otro, protegería el mercado capturado por un solo actor hoy en día.