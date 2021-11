Gerardo Vargas Ávila: el poblano que hará historia en la NASA

Gerardo Vargas Ávila es un poblano estudiante de Nanotecnología e Ingeniería Molecular, en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que trabajará en la NASA con un proyecto que impulsa junto a otros jóvenes mexicanos.

En entrevista para Poblanerías, Gerardo comentó que todo comenzó con un programa que conoció gracias a una compañera de la universidad, quien buscaba apoyo para acudir, el cual constaba de un campamento donde finalmente se realizaron equipos para desarrollar un proyecto, el ganador iba a conseguir que la NASA trabajara junto a ellos en este.

En Huntsville, Alabama, se reunieron 120 estudiantes de todo el mundo, durante cinco días de noviembre de 2021, como parte del Air and Space Program (IASP) 2021, que impulsa la empresa AEXA, aunque primero los interesados debían aplicar, hacer una entrevista, enviar documentos, y posteriormente se les dio aviso a los elegidos, entre ellos, Gerardo.

“ Fue un campamento espacial en Alabama. Tuvimos una semana de entrenamiento de astronauta, tuvimos varias actividades también, como taller de cohetería, armamos un cohete, y muchas cosas también”, cuenta.

Para el joven estudiante, el ir a la NASA, representando a Puebla, es un honor y algo que le hace feliz, pues menciona que, si bien, ya ha habido astronautas mexicanos, a él le gustaría ser el primer poblano en conseguirlo, sus expectativas están en eso.

Además, comenta que el estado de Puebla avanza mucho en ingeniería, sobre todo por la industria automotriz en la región, lo que considera que ha fomentado a que las escuelas metan más ingenierías y, por ende, ha crecido el interés de estudiantes en campos como la Nanotecnología e Ingeniería Molecular, que es lo que él estudia.

El proyecto que lo lleva a la NASA

Dentro del programa al que acudió, se incluyó el diseño de un proyecto, donde se les retó a los 120 participantes, por equipos, a crear un mecanismo que generara movimiento y que cambiara al recibir otra temperatura. Ante ello, Gerardo Vargas Ávila se juntó con otros 15 estudiantes, en el equipo que nombraron JPL.

Entre ellos, hay quienes son de estados como Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Hermosillo, Estado de México, Querétaro, y otros sitios, cuenta Gerardo. Entre todos ellos realizaron un mecanismo con el que consiguieron su logro.

“ Es como un rin, una rueda, el cual, al recibir temperatura en el centro, este se expande y las partes del rin, que son las aspas, giran. Esto fue lo que le gustó demasiado a os jueces y ganamos. Como nuestro premio nos dieron la oportunidad de que la NASA manufacture nuestro diseño, bajo nuestra supervisión” , explica.

Aunque, el logro del poblano no termina cuando concluya la manufactura del proyecto, sino que este mecanismo será enviado a la Estación Espacial Internacional durante seis meses; a este lanzamiento, acudirán los 16 mexicanos.

“ Sigan sus sueños, es muy importante seguir lo que uno quiere, no detenerse para nada, no importa todo lo que la gente les diga. A mí me costó mucho trabajo llegar a ese punto, pero lo importante siempre es hacer lo que más te guste y llegar, y si no tienes los fondos, buscarlos”, dice.

Necesita apoyo para viáticos

Gerardo menciona que es indispensable contar con fondos para pagar el viaje a la NASA, así como su estadía en Estados Unidos, puesto que el programa solo es para que se impulse su proyecto, no se les da apoyo para hospedaje y alimentación.

Aún no hay fecha especifica para iniciar el proyecto, pero Gerardo asegura que las fechas estimadas están entre diciembre de 2021 y enero de 2022, mientras tanto permanecerá consiguiendo los fondos que necesita.

Recuerda que, para el campamento en Huntsville, Alabama, tuvo que hacer también un gasto grande, con el fin de solventar los costos, por tal motivo ahora empezará una recaudación de fondos “desde cero”.

Además, desea estudiar una maestría, con clases de vuelo incluidas, menciona, pues confiesa que le gustaría llegar a ser piloto y astronauta, por esa razón este es solo el inicio de las metas que tiene a nivel profesional.

“ Mi proyecto a futuro a futuro es trabajar en la NASA o en alguna agencia especial que estén enfocados en las siguientes misiones espaciales, que es enviar mujeres a la luna, seguir enviando más gente a la luna…y además de la misión de enviar personas a marte”, comparte.

Cualquier persona que desee apoyar a Gerardo, puede enviarle un mensaje a través de su cuenta de Facebook: Gerardo Va, o mediante su Instagram: @gerado_va19. Asimismo, cuenta con PayPal para donaciones: https://www.paypal.com/paypalme/gerardova19.





Texto y entrevista: Karen Mojica.

Video y fotos: Rodrigo Peña.

